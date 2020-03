Gospodje, kar sami boste morali po brisačo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koronavirus bo na turnirju v Indian Welssu očitno zelo vplival tudi na teniške igralce, tudi tiste najboljše. Prihodnji teden jih čaka prestižni turnir, kjer so sprejeli posebne ukrepe. To zna zelo vplivati na nekatere najboljše igralce in igralke sveta.