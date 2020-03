LeBron James: Koronavirus? Pred praznimi tribunami ne bom igral!

Ker številne države kot ukrep za preprečevanje širjenja koronavirusa vse bolj uporabljajo tudi prepovedi dogodkov, na katerih bi se zbralo večje število ljudi, kamor spadajo tudi športna tekmovanja, se morajo ameriški košarkarski klubi po navodilih vodstva lige NBA pripraviti na morebitno zapiranje dvoran in igranje tekem pred praznimi tribunami in s "prisotnostjo zgolj nujnega osebja," kot je v sporočilu klubom zapisala NBA.

"Če pridem v dvorano in tam ni navijačev, ne bom igral"

Ideja je pri košarkarjih naletela na mešane odzive, zvezdnik moštva Los Angeles Lakers LeBron James je medijem povedal, da v praznih dvoranah ne bo igral. "Ne, ne, to je nemogoče. Ne bom igral. Za koga pa naj igram, če ni navijačev. Igram za svoje soigralce in navijače. To je bistvo vsega. Če pridem v dvorano in tam ni navijačev, ne bom igral. Pa naj naredijo, kar hočejo," je bil jasen eden najboljših košarkarjev vseh časov, ki je s svojimi LA Lakers zgodaj zjutraj po slovenskem času v derbiju večera premagal Giannisa Antetokounmpa in njegove Milwaukee Bucks.

“We play games without the fans? Nah, that’s impossible. I ain’t playing, if I ain’t got the fans in the crowd, that’s who I play for.



—LeBron James on the possibility of playing games without fans in attendance due to concerns from the Coronavirus pic.twitter.com/E3Yb41YfCK — SportsCenter (@SportsCenter) March 7, 2020

To je bil spopad dveh trenutno najboljših ekip lige, vodilnih moštev zahodne in vzhodne konference, Lakers so zmagali s 113:103, kralj James pa je bil s 37 točkami, osmimi skoki in osmimi asistencami prvo ime tekme.

Za zdaj ZDA sicer še niso sprejele kakšnih ukrepov proti širjenju koronavirusa.

