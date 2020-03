Zaradi koronavirusa šest tekem odbojkarske lige prvakov v Mariboru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V mariborski športni dvorani Lukna bodo v marcu odigrali kar šest preloženih tekem četrtfinala odbojkarske lige prvakov za moške in ženske. Slovenski ljubitelji tega športa bodo lahko videli slovenska odbojkarska reprezentanta Klemna Čebulja in Izo Mlakar, Korošca v dresu Trentina in Korošico v dresu evropskih prvakinj, Novare.

Evropska odbojkarska zveza (Cev) je po številnih posvetovanjih z nacionalnimi zvezami in sodelujočimi klubi v evropskih pokalih sprejela odločitev za preložitev nekaterih tekem, saj se zaveda, da je zaradi epidemije ali celo pandemije, ki jo po svetu povzroča novi koronavirus (COVID-19), na prvem mestu zdravje in počutje športnikov, uradnikov in navijačev. Ker je v Evropi stanje najbolj kritično v Italiji, je v Maribor prestavila tekme italijanskih predstavnikov.

"V Odbojkarskem klubu Nova KBM razumemo trenutne razmere, ki so nastale v Evropi. Po eni strani nam je kot udeležencu lige prvakov žal, da klubi ne morejo odigrati tako pomembnih tekem pred svojo publiko v domačih dvoranah, po drugi strani pa z veseljem priskočimo na pomoč in nam je v ponos, da je Cev organizacijo šestih tekem zaupal prav našemu klubu," je ob potrditvi igranja preloženih tekem, ki se bodo zvrstile od 13. do 18. marca, v Mariboru povedal Mitja Koželj, direktor odbojkarskega kluba Nova KBM Branik.

* Tekme v Mariboru:

- četrtfinale lige prvakov, moški:

13. marec: Trentino Itas (Ita) - Jasztrzebski Wegiel (Pol)

14. marec: Jastrzebski Wegiel (Pol) - Trentino Itas (Ita)



- četrtfinale lige prvakov, ženske:

18. marec: Fenerbahce Opet Istanbul (Tur) - Igor Gorgonzola Novara (Ita)

18. marec: Savino Del Bene Scandicci (Ita) - Eczacibasi VitrA Istanbul (Tur)

19. marec: Igor Gorgonzola Novara (Ita) : Fenerbahce Opet Istanbul (Tur)

19. marec: Eczacibasi VitrA Istanbul (Tur) - Savino Del Bene Scandicci (Ita)