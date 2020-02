Avstrijci na selektorski stolček posadili Slovenca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski odbojkarski strokovnjak Radovan Gačič, ki je to sezono vodil odbojkarice Nove KBM Branika, je novi selektor avstrijske moške reprezentance, danes poroča avstrijska agencija Apa. Gačič je nasledil Nemca Michaela Warma, ki je bil na čelu avstrijske vrste devet let, do novembra lani.