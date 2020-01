Slovenski odbojkarji sedmi na evropski lestvici

Evropska odbojkarska zveza (Cev) je objavila nove lestvice. Pri moških so na prvem mestu evropski prvaki Srbi, drugi so Rusi, tretji pa po novem Belgijci, ki so napredovali za tri mesta ter nižje po lestvici potisnili svetovne prvake Poljake in Italijane. Francozi so izgubili tri mesta in so zdaj šesti, Slovenija je ohranila sedmo mesto.

Na novih lestvicah so največ mest pridobile odbojkarice. Slovenski ženski reprezentanci sta šele drugi nastop na evropskih prvenstvih in uvrstitev v izločilne boje prinesla skok na evropski lestvici, na kateri so se varovanke Alessandra Chiappinija povzpele za tri mesta in zdaj zasedajo 18. mesto.

Na vrhu lestvice ostajajo evropske prvakinje Srbkinje, na drugem mestu so Turkinje, evropske podprvakinje in zmagovalke olimpijskih kvalifikacij, delijo pa si ga skupaj z Italijankami in Nizozemkami.

Svetovne lestvice ostajajo nespremenjene. Pri moških Slovenija zaseda 17. mesto, prva je Brazilija pred ZDA in Poljsko, pri ženskah vodijo Kitajke pred Američankami in Srbkinjami. Slovenke so na 39. mestu, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.