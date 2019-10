Novi milijonar z visokimi cilji

V želji, da končno sklatijo z vrha odbojkarje ACH Volleyja in odbojkarice Nove KBM Branika, je kamniški klub pred začetkom nove sezone dobil finančno injekcijo svojega glavnega pokrovitelja Calcita. S povišanim proračunom so poiskali zveneče okrepitve, s katerimi v državnem prvenstvu odkrito napadajo prvo mesto tako pri moških kot pri ženskah.

"Zveneča imena zahtevajo večja finančna vlaganja. Letos ima naš klub povečan proračun kot v minulih sezonah. Kot je meni znano, ima zdaj naš klub najvišji proračun od vseh v Sloveniji, a treba je povedati, da ima naš klub pod okriljem celo piramido selekcij. Zato je logično, da so stroški višji kot pri tistih, ki te nimajo," je dejal direktor kluba Gregor Hribar, ki si v prisotnosti Matevža Kirna, lastnika Calcita, ni hotel govoriti o številkah in je vprašanje preusmeril na odgovornega.

"Letos je številka večja za 200.000 evrov, zdaj je proračun visok okoli milijon evrov," pa je odgovoril velik podpornik kamniškega športa.

Foto: Klemen Brumec

Stvari iz EP bo prenesel kamniškim navijačem

S finančno injekcijo je Hribar, ki pravi, da se je nekaj naučil tudi na evropskem prvenstvu in bo nekaj spremljevalnih dogodkov iz Stožic prenesel tudi kamniškim navijačem, v ekipo pripeljal odličnega poljskega sprejemalca Milosza Hembdo, nekdanjega bolgarskega reprezentančnega korektorja Bojana Jordanova ter nekdanje igralce ACH Volleyja in tudi kandidate za slovensko reprezentanco, organizatorja igre Jana Brulca, blokerja Maria Konciljo in sprejemalca Jana Planinca, ki lahko igra tudi na mestu libera.

"Tudi mene so v klub že tretjič pripeljali, da posežemo po lovorikah. O naslovu prvaka sicer nerad govorim na glas, saj moramo prvo skočiti, pa potem reči hop. Ugibanja, ali smo lahko boljši od ACH Volleyja, bi pustil za kakšen drug čas," je v napovedih previden povratnik na kamniško moško klop Marko Brumen, ki je sicer zadovoljen s prvim derbijem proti ACH Volleyju, Kamničani so ga v srednjeevropski ligi po sicer izenačeni igri dobili s 3:0. "Tudi mene so v klub že tretjič pripeljali, da posežemo po lovorikah. O naslovu prvaka sicer nerad govorim na glas, saj moramo prvo skočiti, pa potem reči hop. Ugibanja, ali smo lahko boljši od ACH Volleyja, bi pustil za kakšen drug čas." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pokazali so več želje

"Pokazali smo neprimerno več želje kot tekmeci. Imel sem občutek, da Ljubljančani le čakajo, da se bo izid sam obrnil, da bodo prišli v vodstvo, ki so ga vajeni. A moji fantje jim to niso dopustili, igrali so do konca, niso popuščali niti pri izidu 24:24. ACH Volley res ni igral v polni postavi, a zamenjave za manjkajoče so bile celo presenetljivo dobre," je tekmo v Ljubljani ocenil Brumen.

Foto: Klemen Brumec

Brez večjih sprememb v ženski ekipi

Njegov kolega na ženski klopi Gregor Rozman je najbolj vesel, ker se ekipa od lani ni veliko spremenila. Okostje je ostalo, odšla je le podajalka Eva Pogačar (Italija), zamenjala jo bo Zala Zbičajnik, ki je prišla iz GEN-I Volleyja. Klub je okrepila še reprezentantka Ana Marija Vovk. Glede na dejstvo, da ima letos Nova KBM nekoliko slabšo ekipo kot prejšnja leta, enako velja za novogoriško ekipo, so Kamničanke, če se konkurentke ne bodo bistveno okrepile, najbrž celo prve favoritinje prvenstva, ki se začne konec tega tedna.

"Imamo visoke cilje, a nobenega pritiska. Ne oziramo se na to, kaj je bilo v prejšnjih sezonah," pravi Olivera Kostić. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Mi ne gledamo, kaj se dogaja pri drugih, skrbimo le zase. Smo pa si z dekleti v garderobi skupaj postavili najvišji možen cilj. Če to pomeni vlogo favorita, naj to pomeni, od nje ne bomo bežali. Pripravljamo se, da se bomo zmožni nositi s tem izzivom in opravičiti pričakovanja, predvsem naša," meni Rozman.

Ne ozirajo se v preteklost

Na predstavitvi ekip sta spregovorila tudi najbolj znana zakonca slovenskih odbojkarskih igrišč, Jan Brulec in Olivera Kostić, oba nosita dres Calcita. "Igralci nimamo nobenega bremena, da moramo biti prvaki, to breme je na strani ACH Volleyja. Od njega vsi pričakujejo, da bo prvak, mi pa bomo poskušali pokazati svoj maksimum, bom pa videli, kaj nam bo to prineslo," je napovedal Brulec, njegova življenjska partnerica pa je nadaljevala: "Imamo visoke cilje, a nobenega pritiska. Ne oziramo se na to, kaj je bilo v prejšnjih sezonah. Če bi se vračali v zgodovino, nikoli ne bi ničesar dosegli."

