Ropret: Obetamo si nekaj sto tisoč evrov dobička

"Pred prvenstvom smo ocenili, da bo stroškov za to prvenstvo 1.250.000 evrov, pri tej številki je že bila upoštevana kotizacija v višini 375.000 evrov, ki nam jo je pokrila država. V kalkulaciji prihodkov smo menili, da bomo prodali okoli 50.000 vstopnic. Ta številka je z izjemnimi nastopi naše reprezentance bistveno višja. Predvidevali smo, da bomo imeli 100.000 evrov dobička, seveda se z večjim številom ljudi povečajo tudi nekateri stroški, predvsem varovanja, toda, ko bomo potegnili črto, se bo naš plus meril v višini nekaj sto tisoč evrov," je dejal Ropret.

Seveda pa denar ni edina dobra stvar, ki se je po prvenstvu zgodila OZS oziroma odbojki nasploh. V vseh slovenskih krajih se je močno povečalo število vpisov otrok v klube, v šolah vsi želijo igrati odbojko, sam šport, ki do zdaj ni bil posebej priljubljen, je dobil močan veter v jadra.

Dobiček bo večji, kot so ga pričakovali, v večji meri je za to zaslužna tudi odlična prodaja vstopnic, teh so prodali več kot 70.000. Foto: Grega Valančič/Sportida

Odbojka pridobila na priljubljenosti

"Dobili smo več učinkov tega prvenstva. Če začnemo pri nas, pri OZS, lahko rečemo, da nam je prineslo neko dolgoročno stabilnost in možnost nadgradnje in razvoja zveze in panoge nasploh. Po drugi strani rezultat potrjuje, da tisto, kar se je zgodilo pred štirimi leti V Bolgariji, ko smo od tam prav tako prinesli srebrno kolajno, ni bila slučajnost, ampak da so naši dosežki plod dobrega in načrtnega dela. Najpomembnejši učinek pa je dejstvo, da je odbojka postala priljubljena in medijsko prisoten šport."

"Mene najbolj veseli, da nam v prihodnosti ne bo treba razmišljati, ali zmoremo zagotoviti normalne pogoje za treninge, priprave in udejstvovanje na tekmovanjih vsem selekcijam. Vztrajali bomo pri zasledovanju rezultatov, to je bila strategija tudi doslej, tudi, če smo morali kdaj iti čez sebe," je na srečanju z novinarji dejal predsednik OZS.

Srebrna medalja Slovencev je prinesla ogromno pozitivnega. Foto: CEV

Ta je iz domovine in tujine dobila veliko pozitivnih odzivov na organizacijo. Pripomb ni bilo, navdušene so zveze, navdušeni so odbojkarji in funkcionarji, navdušena je tudi druga športna javnost.

Upa, da to prvenstvo ni bilo zadnje na slovenskih tleh

"Mi ne računamo, da bi kmalu spet prišli na vrsto za organizacijo moškega prvenstva, mogoče bi lahko poskusili pri ženskem. A za to mora biti tudi raven reprezentance tako visoka, da lahko tudi v rezultatskem smislu tekmovanje odpeljemo korektno. Naša ženska ekipa je relativno mlada in bi bilo to v tem trenutku za njih prezgodaj," pravi Ropret. Foto: CEV "Ne bi šel preveč v analize, rekel bi le, da smo morali za dobro organizacijo izpolniti več pogojev. Znotraj zveze smo ustvarili izredno simbiozo med ekipo in nami, ki smo se ukvarjali z operativnimi rečmi. Izpolniti je bilo treba obveze do sponzorjev, medijev in tako dalje. Fantje so te napotke vzeli resno in svoje delo opravili izjemno profesionalno," je z odnosom reprezentantov do medijskih obveznosti zadovoljen Ropret, ki upa, da to prvenstvo ni bilo zadnje na slovenskih tleh.

"Med kandidati za organizacijo raznih prvenstev je velika gneča. Mi ne računamo, da bi kmalu spet prišli na vrsto za organizacijo moškega prvenstva, mogoče bi lahko poskusili pri ženskem. A za to mora biti tudi raven reprezentance tako visoka, da lahko tudi v rezultatskem smislu tekmovanje odpeljemo korektno. Naša ženska ekipa je relativno mlada in bi bilo to v tem trenutku za njih prezgodaj."

"Tudi moška reprezentanca je dozorevala, da so njeni nosilci že v zrelih igralskih letih. Dekleta še imajo nekaj časa. Predvsem je pomembno, da imamo ob izoblikovani ženski ekipi še eno nadarjeno selekcijo, tisto do 16 let. Imamo potencial in da je smiselno počakati, da nosilna ekipa dozori za najvišje pritiske, obremenitve ter dosežke, hkrati pa, da se jim pridružijo nekatera mlada dekleta," že razmišlja o morebitnem naslednjem projektu OZS oče slovenskega reprezentanta Gregorja Ropreta.

Odbojkarji in strokovni štab si bodo razdelili od 280 do 320.000 evrov Za srebrno kolajno, ki so si jo prislužili na evropskem prvenstvu, so oziroma bodo slovenski odbojkarji dobili vsaj 280.000 evrov nagrade, z 200.000 jih je nagradila krovna evropska organizacija, 50.000 je prispevala slovenska vlada, 30.000 pričakujejo še od ministrstva. "Sam ne menim, da nam bi morala dati država več. V proračunu je pač denarja, kot ga je, z njim se ne sme razmetavati. Konec koncev, če ne bi bilo državnih sredstev, mi tega prvenstva sploh ne bi mogli organizirati. Mogoče računamo na nagrado še s kakšnega naslova, pričakujem, da bo končni znesek nagrad znašal med 280 in 320.000 evri, moram pa reči, da bo šel denar iz nagrad izključno ekipi. Ta se bo tudi sama odločila, kako bodo denar znotraj nje porazdelili, s tem OZS nima ničesar," je na vprašanje porazdelitve nagrade na srečanju z novinarji odgovoril Ropret. Predsednik je zanikal govorice, da se je z Albertom Giulianijem že pogovarjal o novi pogodbi, potrdil pa je, da ostaja slovenski selektor. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Predsednik je zanikal govorice, da se je z Albertom Giulianijem že pogovarjal o novi pogodbi, potrdil pa je, da ostaja slovenski selektor: "Alberto ostaja selektor, ima še pogodbo za eno leto. Pričakujem pa, da se bo v kratkem, če ne prej, na januarskih olimpijskih kvalifikacijah v Berlinu, pojavil kakšen menedžer, ki bo skušal poskrbeti za kakšne popravke v pogodbi. O tem nas učijo izkušnje," je dejal Ropret, ki se je še enkrat ozrl na finalno tekmo prvenstva, to so Slovenci z 1:3 izgubili proti Srbiji, ekipi nekdanjega slovenskega selektorja Slobodana Kovača. "Srbi so zasluženo prvaki, na prvenstvu niso izgubili niti ene tekme. Naš poraz v finalu pa je posledica več dejavnikov, eden od njih je, da mi pred finalom za razliko od Srbov nismo okusili igranja v dvorani Bercy, drugi pa, da smo se srečali z nekdanjim našim selektorjem. To v danih okoliščinah ni bilo najbolje, da je stal na nasprotni strani. Naša igra je specifična, oni so jo v drugem delu finala prebrali, kar je zagotovo tudi zasluga Kovača," pravi Ropret, ki ima o srbskem strategu izredno visoko mnenje. "On je veliko storil že v naši reprezentanci. Pod njegovim vodstvom smo zmagali v drugem kakovostnem razredu lige narodov, tudi na svetovnem prvenstvu v Italiji smo zabeležili lep rezultat, ki pa nas ni povsem zadovoljil. Srbe je zdaj znal povezati, na kvalifikacijah za olimpijske igre je bila videti relativno 'bogo', on pa je znal to obrniti. Našel je kemijo v ekipi, prišli so rezultati," meni predsednik OZS, ki je tudi potrdil, da v pogovorih po prvenstvu nihče od reprezentantov ni napovedal upokojitve. "Mogoče imate vi drugačne informacije, toda meni nihče ni nakazal možnosti, da bi prenehal z igranjem v reprezentanci. Ko smo se pogovarjali o načrtih za prihodnost, nihče ni omenil, da ga ne bo več v reprezentanci," je predsednik prepričan, da bodo že v naslednji akciji, to bodo januarske evropske kvalifikacije za olimpijske igre, spet prisotni vsi: "Fantje so res neverjetni. Nobena izmed reprezentanc nima tako natrpanega programa, a pri nas odpovedi ni. Fantje se res žrtvujejo za ekipo, v svetu športa je tako reprezentanco težko najti."

