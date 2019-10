Lahko po Kamniku ACH Volley preseneti še Maribor?

Po povsem nepričakovanem porazu v Tivoliju proti kamniškemu Calcitu bo ACH Volley v 2. krogu lige MEVZA gostoval v dvorani Tabor pri OK Maribor, ki po desetih letih spet igra v evropskem tekmovanju. Glede na to, da imajo mlado domačo zasedbo, bodo v prvi vrsti to tekmovanje izkoristili za nabiranje izkušenj, a "to ne pomeni, da ne bomo skušali premagati vsakogar," pred obračunom z ranjenimi in jeznimi slovenskimi prvaki razmišlja trener Mariborčanov Sebastijan Škorc.