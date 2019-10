Velika priložnost za Izo Mlakar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po številnih govoricah, ki so jih sprožili italijanskimi mediji, se je oglasila tudi Novara, ki je potrdila zdravstvene težave Jovane Brakočević. Koliko časa bo odsotna z igrišč, še ni znano, a skoraj zagotovo ne bo nared za nedeljsko uvodno tekmo sezone proti Cuneu.

Novara je potrdila, da so pri srbski zvezdnici opravili operativni poseg na levem kolenu. Sodeč po zapisanem, ne gre za večji poseg, saj so ji očistili le meniskus, ob tem pa so dodali, da bo šele čez nekaj dni znano, koliko časa bo potrebnega, da se Brakočevićeva vrne v pogon.

To tudi pomeni, da bo vsaj na prvem dejanju sezone korektorsko mesto v prvi postavi evropskih prvakinj zasedla slovenska odbojkarica, Iza Mlakar, ki se je poleti v Italijo preselila iz Nove KMB Branika. Priložnost za dokazovanje na velikem odru je prišla prej kot bi sicer, videli pa bomo, kako jo bo najboljša slovenska odbojkarica zadnjih let izkoristila.

Tekma med Novaro in Cuneom bo na sporedu v nedeljo ob 17. uri.

Preberite še: