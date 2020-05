Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko se je pred tednom dni pri 24 letih od aktivnega igranja poslovila slovenska odbojkarska reprezentantka Iza Mlakar in s svojo odločitvijo šokirala slovensko športno javnost, smo se v Sportalovi rubriki Top 10 uzrli v zgodovino. Korošica, kot boste videli, še zdaleč ni osamljen primer. Mnogo prehitro, vsaj v očeh navijačev, so se poslovila še nekatera velika imena, ki so na tak ali drugačen način zaznamovala slovensko športno zgodovino.