Presenečenje ali pač ne: Iza Mlakar se poslavlja od odbojke!

Iza Mlakar, ena najboljših slovenskih odbojkaric in dolgoletna slovenska reprezentantka, se je odločila, da pri 24 letih zaključi svojo športno kariero, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.

Korošica, ki se je dokazala tako v klubskem kot v reprezentančnem dresu, se bo v prihodnje posvetila študiju medicine.

Že konec aprila je v pogovoru z našim novinarjem Urošem Iskro dala slutiti, da so pred njo težke odločitve. Zavedala se je, da od odbojke ne bi mogla živeti.

"Če bi želela narediti dobro kariero, bi morala v tujino veliko prej, ali pa vsaj ne izbrati tako zahtevnega faksa, kot sem ga. Vedno je bilo šport in faks težko usklajevati. Zagotovo je prioriteta dokončati faks in priti do poklica, odbojka pa je tisti užitek, brez katerega bom tudi težko. Dobro bom morala razmisliti, kako naprej," je priznala odbojkarica, ki je bila pred dvema letoma izbrana tudi za najboljšo korektorico na svetovnem prvenstvu do 23 let.

24-letna odbojkarica Iza Mlakar se je odločila študij medicine postaviti v prvi plan, odbojko pa bo od zdaj igrala le še rekreativno. Foto: Aleš Oblak

Konec aprila je dejala, da bi sicer rada povedala več, a takrat odgovorov še ni imela. "Imam veliko zanimivih opcij, ne vem pa še, kako se bom odločila. Vsekakor bom izbrala tisto stvar, ki me bo osrečevala in izpolnjevala. To je tudi bistvo vsega. Tisto, kar počneš, te mora osrečevati. Nočem nikogar prizadeti, a konec koncev ni pomembno, kaj menijo drugi, pomembno je, da si srečen sam," je poudarila Mlakarjeva.

Dodala je še, da bo odbojka vedno del njenega življenja. "Tudi, če bi se posvetila le študiju, bi odbojko igrala vsaj rekreativno, ali pa odbojko na mivki. Tudi spremljala bi še vedno vse. Nekaj bi počela v povezavi s tem prelepim športom, saj je odbojka del mene že od majhnega."

Preberite še: