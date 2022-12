Prekrasna novica iz Maribora: slovenska odbojkarska junakinja se vrača

Nekdaj ena najboljših slovenskih odbojkaric in dolgoletna slovenska reprezentantka Iza Mlakar, ki je maja 2020 končala športno pot, se vrača na parket. Kot so zapisali pri Novi KBM Braniku, se 27-letna Korošica po dveh letih premora vrača v ekipo.

"Po dveh letih premora bo večkratna najkoristnejša igralka (MVP) državnih prvenstev in dolgoletna reprezentantka Slovenije Iza Mlakar spet oblekla dres Nova KBM Branika in se pridružila Mariborčankam v boju za naslov državnega prvaka!" so zapisali v mariborskem taboru.

V Slovenj Gradcu rojena Mlakarjeva je odbojkarsko kariero začela v OK Prevalje, pred sezono 2012/13 pa se je preselila v Maribor. Tamkajšnji Novi KBM Branik je pomagala do številnih uspehov. Že v prvi sezoni so Mariborčanke osvojile srednjeevropsko ligo in naslov slovenskih prvakinj, skupaj pa so do odhoda Mlakarjeve v svojo vitrino postavile 11 lovorik, pet naslovov državnih prvakinj ter štiri pokalne in dva srednjeevropska naslova.

Dvakrat je bila izbrana za slovensko odbojkarico leta. Foto: FIVB

Koroška odbojkarica je v reprezentančnem dresu velik pečat pustila leta 2017, na svetovnem prvenstvu do 23 let v Ljubljani, na katerem je slovenska izbrana vrsta osvojila srebrno odličje in dosegla največji uspeh slovenskega ženskega ekipnega reprezentančnega športa. Sama je bila kot najboljša korektorica uvrščena tudi v idealno postavo prvenstva.

Slovenski ljubitelji odbojke in stroka so Mlakarjevo izbrali za najboljšo slovensko odbojkarico v letih 2017 in 2018.