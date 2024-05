Tyra Barada in Žiga Zagoranski športnika Maribora za leto 2023

V Letnem kinu Minoriti v Mariboru so nocoj razglasili najboljša športnika Maribora za leto 2023. Tako v ženski kot v moški konkurenci sta naziv osvojila mojstra borilnih veščin Tyra Barada in Žiga Zagoranski.

Tyra Barada je v letu 2023 na različnih tekmovanjih v taekwondoju in kickboksu osvojila deset medalj medalj od tega devet zlatih, s čimer je postala najtrofejnejša mariborska športnica lanskega leta. Sedem odličij si je priborila v kickboksu in tri v taekwondoju, kjer je postala evropska prvakinja posamezno in ekipno ter svetovna prvakinja v kategoriji do 50 kg.

Po koncu prireditve je povedala, kaj ji pomeni ta naziv. "Na svoje dosežke v letu 2023 sem izjemno ponosna, zato sem zelo vesela, da sem bila izbrana za športnico Maribora," je v izjavi za medije povedala Barada.

Glede na dejstvo, da je v omenjenih borilnih veščinah osvojila že vse, kar se osvojiti da, je dodala, da si v prihodnje želi čim več osvojenih naslovov tudi ubraniti. Namignila je tudi, da se v prihodnje morda namerava preizkusiti tudi v olimpijski disciplini taekwondoja, imenovani WT, a se glede tega še ni dokončno odločila.

Drugo in tretje mesto sta osvojili alpska smučarka Ilka Štuhec in lanskoletna zmagovalka plavalka Katja Fain.

Zagoranski evropski in svetovni prvak v taekwondoju

V moški konkurenci je slavil njen stanovski kolega Žiga Zagoranski, ki je lani med drugim postal evropski in svetovni prvak v taekwondoju v kategoriji do 63 kg.

Tudi on je bil počaščen nad nazivom najboljšega v drugem največjem slovenskem mestu. "Nekaj najlepšega je, ko te mariborska športna javnost prepozna za najboljšega športnika. To je posebna čast. V taekwondoju in kickboksu sem vajen osvajati medalje, a si je kljub temu težko predstavljati, da bi lahko športnik, ki se preizkuša v borilnih veščinah, na koncu postal najboljši v konkurenci vseh športov," je za STA dejal Zagoranski.

Za njim sta se zvrstila judoist Enej Marinič in jadralec Žan Luka Zelko.

Med ekipami so v ženski konkurenci pričakovano slavile odbojkarice Nove KBM Branika. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Med ekipami so v ženski konkurenci pričakovano slavile odbojkarice Nove KBM Branika, v moški konkurenci pa odbojkarji i-Venta Maribora.

Za najboljšo ekipo v individualnih športih sta bila razglašena veslača v dvojcu brez krmarja Arne Završnik in Jakob Brglez, sicer srebrna z evropskega prvenstva v veslanju do 23 let v Krefeldu.

Perspektivna mlada športnika leta 2023 sta postala atletinja Ana Kramberger in še en taekwondoist Luka Raškovič. Nagrado za posebne dosežke mladih športnikov sta prejela košarkarica Špela Brecelj in atlet Žan Ogrinc.

Med športniki invalidi pa sta bila za najboljša v ženski in moški konkurenci izbrana balinarka Štefanija Peklar in teniški igralec Marino Kegl, ki se je izkazal s tretjim mestom na svetovnem prvenstvu gluhih na Kreti.