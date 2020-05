Slovenska biatlonka Urška Poje je danes prek družbenih omrežij sporočila, da ima vrhunskega športa dovolj. Tekmovalno puško in smuči je v kot postavila pri le 22 letih, a pravi, da je odločitev o končanju tekmovalne kariere v njej zorela že lep čas. "Oditi sem želela že nekaj časa, a vendar nisem zmogla narediti odločilnega koraka. Strah me je bilo tega, kaj bo," je zapisala od danes nekdanja biatlonka.

"Še zadnjič, preden zaključim to poglavje," je svoj zapis na Facebooku začela Pojetova, ki je v svetovnem biatlonskem pokalu debitirala že pri rosnih 16 letih, nastopila pa tudi na olimpijskih igrah, leta 2018 v Pjongčangu, kjer je navdušila z 12. mestom na posamični tekmi.

"Vse, v kar sem kot športnica verjela, je izgubilo smisel."

"Potrebovala sem prekleto veliko poguma, da naredim ta korak. Nisem dobra s poslavljanjem in spremembami, mogoče sem si tudi zato vzela toliko časa, da sem se lahko popolnoma prepričala. Smešno je, ker sem želela oditi že nekaj časa, a vendar nisem zmogla narediti koraka. Strah me je bilo tega, kaj bo. Temu pravim neudobna cona udobja, haha. Toda napočil čas je, da to pustim za sabo. V zadnjih dveh letih sem se zelo spremenila, izgubila sem željo po tekmovanju in borbi. Vse, v kar sem kot športnica verjela, je izgubilo smisel, počutila sem se, kot da umiram v notranjosti brez pravega logičnega razloga," je svojo odločitev utemeljila športnica, ki je bila zaradi generacijske luknje v slovenski reprezentanci potisnjena na veliki oder veliko prezgodaj.

Postala je primer, kako se z mladimi športniki ne dela

"V zadnjih dveh letih sem se zelo spremenila, izgubila sem željo po tekmovanju in borbi." Foto: Peter Podobnik/Sportida Z izgorelostjo in pomanjkanjem motivacije se je bojevala zadnji dve sezoni, v lanski ni veliko tekmovala, njena odločitev o tekmovalni upokojitvi pa tako ni kakšno veliko presenečenje. Njena trenerka Andreja Mali nam je pred časom celo priznala, da je Urška Poje primer, kako se z mladimi tekmovalci ne sme delati. Kljub temu da je bila žrtev razmer in je junaško nosila pretežko breme veliko prezgodaj, je brez zagrenjenosti zapisala: "A kljub temu sem vesela in hvaležna, da sem bila del te zgodbe. Imela sem veliko krasnih trenutkov in izkušenj, se naučila nekaj življenjskih lekcij, obiskala kul kraje po svetu, spoznala veliko krasnih ljudi, zmagala na nekaj dirkah, jih prav toliko izgubila, pa tudi zamrznila sem milijonkrat, haha …"

"Kakor koli že, hvala prijatelji, ekipa, družina, sponzorji, navijači, da ste bili vsak trenutek z mano, tako v dobrem kot slabem. Želim vam vse najboljše. Ponovno se bomo srečali, a brez puške in smuči, upajmo pa, da tudi brez maske," je sklenila poslovilni zapis, mi pa lahko dodamo le, hvala Urška za borbo in srečno na novi poti!

Preberite še: