Najuspešnejši Avstrijec pomahal v slovo

"Po operaciji medvretenčnega diska leta 2017 sem preživljal težke trenutke. Nisem izpolnjeval svojih pričakovanj, zato je zdaj pravi čas, da se poslovim. Nadaljevanje kariere bi bila požrešnost, zagotovo bi trpelo moje telo in zdravje," je razlog za slovo obrazložil 32-letni Avstrijec Dominik Landertinger, ki je naslov svetovnega prvaka osvojil v Pyeongchangu, v tekmi s skupinskim startom.

Biathlet #DominikLandertinger beendet seine aktive Karriere Biathlet, wir sagen Danke #Biathlon https://t.co/75vIyC0Did — Red Bull Austria (@redbullAustria) April 19, 2020

Na svetovnih prvenstvih je skupno osvojil pet kolajn, le eno manj pa na treh olimpijskih igrah, na katerih je bil dvakrat srebrn in dvakrat bronast.

"Ponosen sem na svoje dosežke in hvaležen, da me je skozi večji del kariere spremljala sreča. Najboljši sem bil, ko je bilo to najbolj potrebno. Biatlon mi je veliko dal, z njim bi rad ostal povezan, je za avstrijsko tiskovno agencijo APA dejal Landertinger.