Pokljuške priprave na biatlonsko svetovno prvenstvo potekajo naprej

V ospredju so televizijski prenosi, a je za postavitev kamer, reporterskih kabin in studijev treba uskladiti tudi vse ostale podrobnosti na prizorišču, poroča STA.

Veliko zadev se da uskladiti na daljavo, a ne vseh

Člani organizacijskega odbora z Mednarodno biatlonsko zvezo intenzivno usklajujejo podrobnosti od vhodov za uradne osebe in gledalce, razporeditve prostorov za potrebe javnosti in udeležencev, preverjanje varnosti in delovanje posamičnih segmentov od same izvedbe tekmovanja, pa vse do tiskovnega središča in spremljevalne ponudbe. Gre za detajle, kjer se že določajo posamezne podrobnosti.

"Veliko zadev se da uskladiti na daljavo in intenzivno delamo na projektu. Po sprostitvi ukrepov, ki so ohromili življenje po Evropi, pa bo treba uskladiti še druge podrobnosti, ki jih je moč urediti samo na terenu samem," je po poročanju STA pojasnil podpredsednik organizacijskega odbora svetovnega prvenstva SP Tomaž Šušteršič.

Glavnina dela šele prihaja

Tomaž Šušteršič: Skrbi je veliko, saj ne vemo, kako bo v prihodnjih mesecih s potovanji, kako se bo razpletala kriza, ampak pričakujemo, da bo do prvenstva vse v redu. Foto: Vid Ponikvar Ta poudarja, da glavnina dela šele prihaja. Zaradi epidemije koronavirusa je trenutno ustavljeno oglaševanje, prodaja vstopnic in številne druge aktivnosti. Ob tem pa bo Slovenija konec avgusta gostila še sestanek televizij, ki prenašajo biatlon, v oktobru pa sestanek prirediteljev biatlonskih tekmovanj.

Za organizatorje je zato pomembno, da bo glavnina krize kmalu mimo. "Skrbi je veliko, saj ne vemo, kako bo v prihodnjih mesecih s potovanji, kako se bo razpletala kriza, ampak pričakujemo, da bo do prvenstva vse v redu. Skrbi pa nas, da bo od konca krize do SP ostalo malo časa za organizacijo," je še dejal in imel pri tem v mislih tudi dejstvo, da lahko kriza vpliva na število gledalcev.

Za zdaj ne razmišljajo o kakšnih prestavitvah

O morebitnem drugem valu krize niti ni želel razmišljati. "To bi bilo nepotrebno širjenje panike. Mi se pripravljamo na prvenstvo v našem terminu."

Med pomembnejšimi nalogami v zdajšnjem obdobju pa je tudi dokončna priprava snežnih zalog, ki bodo omogočile pravočasno vadbo na Pokljuki v naslednji zimi in mirno izvedbo SP, čeprav je februarski termin za izvedbo tekmovanj običajno na Rudnem polju z vidika snega običajno neproblematičen.

