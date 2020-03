Tomaš Kos se tudi na mestu glavnega trenerja slovaške izbrane vrste sooča s podobnimi težavami, ki so ga pestile, ko je bil dolga leta del trenerskega štaba slovenske reprezentance. Majhna baza tekmovalcev in pomanjkanje denarja sta problem tako pri nas kot tudi na Slovaškem, nam je pritrdil biatlonski strokovnjak.

"V Sloveniji je stanje nekoliko boljše. Imate Jakova Faka."

"Dejstvo je, da imajo majhne države težave predvsem s financiranjem, z denarjem in od tega je odvisno vse naprej. Druga stvar je, da je mladih v tem športu vse manj, imajo druge interese, baza se tako krči," nam je potarnal, pa vseeno izpostavil pomembno razliko.

"V Sloveniji je stanje sicer nekoliko boljše. Imate Jakova Faka, ki je zvezdnik, na Slovaškem je bila še do lani v podobni vlogi Nastja Kuzmina (Anatsazija Kuzmina, štirikratna olimpijska prvakinja se je upokojila po koncu sezone 2018/19, op. p.), ki pač nekako privlači sponzorje in javnost, pa tudi medije. S takimi šampioni v reprezentanci je malo lažje zbrati sredstva, da zadeva vsaj približno lahko 'laufa'. Ampak je težko, to je pač tek na dolge proge in Zveza oziroma panoga mora vzpostaviti sistem, ki omogoča osveževanje reprezentanc z mladimi, da se pri otrocih vzbudi zanimanje za ta zanimivi in v evropskem ter svetovnem merilu zelo popularni šport. Treba je torej vzpostaviti sistem, ki bo pritegnil dovoljšno množico ljudi, potrebnih, da se ustvari zdrava baza tekmovalcev. To velja tako za Slovenijo kot Slovaško."

Kako pomemben je za reprezentanco zvezdnik kova Jakov Fak? Foto: Peter Podobnik/Sportida

Na Češkem je biatlon zgodovinsko bolj razvit

Na njegovem rodnem Češkem pa težav s pomanjkanjem tekmovalcev ni, za nameček je prav tako že upokojena Gabriela Koukalova pred nekaj sezonami poskrbela za pravo biatlonsko evforijo, ki bi se tudi letos najbrž pokazala v polnih tribunah na tekmah svetovnega pokala v Novem Mestu. Če le ne bi biatlonskega praznika pokvaril novi koronavirus.

So nam in Slovakom lahko Čehi za vzor? "Če pogledam tudi malo nazaj, je vendarle očitno, da je biatlon na Češkem vseeno malce bolj razvit. Zgodovinsko gledano. Tudi v času socializma se je dobro delalo in z dobrim delom nadaljevalo tudi po razpadu Češkoslovaške. Ta prehod je bil na Češkem zato nekoliko lažji, tam je tudi biatlonskih centrov več, niso odvisni samo od tekačev, ki bi jih nato poskušali naučiti streljati. Tam že nekaj let delujejo prav biatlonski klubi, ki otroke učijo streljati že zelo zgodaj," pravi Kos.

"V Sloveniji je stanje sicer nekoliko boljše. Imate Jakova Faka, ki je zvezdnik, na Slovaškem je bila še do lani v podobni vlogi Nastja Kuzmina." Foto: Simon Kavčič

Pri nas je kar uveljavljena praksa, da se biatlonce novači med smučarskimi tekači. Je tako tudi na Slovaškem? "Na Slovaškem je še ta problem, da čeprav je bil včasih tek na smučeh priljubljen in so bili tekmovalci uspešni, zaradi česar je bil ta šport lepo sprejet tudi v javnosti, se je to v zadnjih letih poslabšalo. To se je seveda poznalo tudi v biatlonu. Na Slovaškem so zdaj odvisni samo od tistih biatloncev, ki se z biatlonom ukvarjajo od mladih let, teh pa ni prav veliko."

V Sloveniji se stvari v zadnjem času vendarle izboljšujejo, pri članicah še močno čutimo generacijsko luknjo, pri članih je reprezentanca A že močna, na njena vrata pa že nestrpno trka tudi nekaj izjemnih mladih talentov, kot so Alex Cisar, Lovro Planko in Toni Vidmar. "V Sloveniji se je ta sistem vzpostavil že pred nekaj leti, zato imate že polnovredne mladinske reprezentance in to se pozna. Še pred nekaj leti je bilo na kakšnem slovenskem pokalu ali državnem prvenstvu res zelo malo ljudi na štartu, danes je pa 30 kadetov ali mladincev in vidi se, da je sistem začel delovati."

Manjka jim prava zvezda

Slovaška sicer ni kakšen biatlonski eksot, da ne bo pomote, je resna igralka na sceni, najboljša Slovakinja, Paulina Fialkova, je v skupnem seštevku svetovnega pokala zasedla 13. mesto, najboljša Čehinja, Marketa Davidova, na primer, je bila 14. Točke je osvajala še njena sestra Ivona Fialkova, pri moških pa je stanje slabše, edine točke je osvojil Martin Očenaš, bil je 61. V pokalu narodov je Slovaška v moški konkurenci zasedla 20. mesto (Slovenija 11.), v ženski 18. (Slovenija 21.). Manjka pa zvezda, pravi Kos: "To je zelo pomembno. Tudi če imate celo vrsto solidnih tekmovalcev, ki prihajajo v točke, so to sicer super rezultati, a če nimate nekoga, ki je sposoben priti tudi na zmagovalni oder, ni večjega učinka."

Paulina Fialkova je bila najboljša slovaška biatlonka sezone svetovnega pokala, tega je v skupnem seštevku končala na 13. mestu. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Pa vseeno, nekaj potenciala je zaznati, sestri Paulina in Ivona Fialokva kažeta talent. "Takole bom rekel," previdno odgovarja Kos: "Če bi bil kakšen izvrsten talent, bi lahko rekel, da, ta ima potencial za lov na najboljše rezultate, ampak trenutno tega ne morem reči. Se pa to lahko zelo hitro obrne, čeprav mislim, da je to vprašanje nekaj let. Relativno dobra je mladinska reprezentanca. Tam sta dve, tri punce, ki so nadarjene, sposobne, če bodo le tudi naprej dobro in sistemsko delali in ohranili interes. Če se bo to zgodilo, bi lahko že v naslednjem olimpijskem ciklusu prišli v članske kategorije in bi z njimi lahko nekako ta biatlon na Slovaškem rešili."

Preberite še: