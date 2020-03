Wiererjevi svetovni pokal, premierna zmaga Simonove, slovo legendarne Finke

Prve zmage v karieri se je veselila Francozinja Julia Simon pred Švicarko Selino Gasparin in Italijanko Liso Vittozzi. Na četrto mesto se je uvrstila 37-letna finska ikona biatlona Kaisa Mäkäräinen, ki se je obenem, žal pred praznimi tribunami na domačem prizorišču, poslovila od aktivne kariere. Slovenke na tekmi niso nastopile.

Dorothe Wierer je zmagovalka skupnega seštevka letošnjega svetovnega pokala. Foto: Sportida

"Še vedno se ne zavedam, kaj mi je uspelo, danes nisem pričakovala veliko, imela sem velik zaostanek, streljala nisem najbolje … Konec je neverjeten. Zadovoljna bi bila tudi z drugim mestom, saj sem že pošteno utrujena, a so mi trenerji zabičali, naj se borim po najboljših močeh, saj gre za zadnjo tekmo sezone. Res se je izšlo odlično, zame in za mojo ekipo. Take sezone si resnično nisem obetala," je o dosežku povedala Italijanka.

Prve zmage v karieri se je veselila Francozinja Julia Simon:

Congratulations to the top 3 in the #KON20 women pursuit! Julia Simon 🇫🇷wins 🥇, Selina Gasparin 🇨🇭🥈 and Lisa Vittozzi 🇮🇹🥉Watch the race again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/iYynZWCp8x — IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2020

Slovo finske veteranke

Slovita Finka Kaisa Mäkäräinen ima pri 37 letih dovolj biatlonskih tekmovanj. Danes je v domačem Kontiolahtiju odtekla zadnjo tekmo v svetovnem pokalu. Tega je dobila trikrat, zmagovalka skupnega seštevka je bila v sezonah 2010-11, 2013-14 in 2017-18, zbrala je 27 posamičnih zmag, eno od teh na svetovnem prvenstvu v Hanti Mansijsku leta 2011, nastopila je na treh olimpijskih igrah, a tam po odličju ni posegla.

I didn't expect it would happen here in my home stadium. It was a tearful Kaisa Makarainen who retired today at home in #KON20. Watch her final race again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/MQKBM5hS0p — IBU World Cup (@IBU_WC) March 14, 2020

"Nisem pričakovala, da bom zadnjo tekmo odpeljala prav tu na domačem stadionu," je v solzah pripovedovala Mäkäräinenova, dodala je, da bo v pokoju najbolj pogrešala kolegice, najsvetlejših trenutkov dolge in uspešne kariere pa ni naštevala. "Preveč ji je," je povedala.

Izidi, 10 km, zasledovalno: 1. Julia Simon (Fra) 30:43,5 (2 kazenska kroga) 2. Selina Gasparin (Švi) + 17,3 (4) 3. Lisa Vittozzi (Ita) 20,9 (4) 4. Kaisa Mäkäräinen (Fin) 28,2 (4) 5. Monika Hojnisz (Pol) 39,8 (2) 6. Mona Brorsson (Šve) 42,8 (1) 7. Johanna Skottheim (Šve) 44,4 (1) 8. Marketa Davidova (Češ) 50,8 (5) 9. Franziska Preuss (Nem) 56,7 (5) 10. Tiril Eckhoff (Nor) 57,2 (6) 11. Dorothea Wierer (Ita) 57,8 (5) Končni vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Dorothea Wierer (Ita) 793 točk 2. Tiril Eckhoff (Nor) 786 3. Denise Herrmann (Nem) 745 4. Hanna Öberg (Šve) 741 5. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 597 6. Franziska Preuss (Nem) 573 7. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 554 8. Julia Simon (Fra) 551 9. Justine Braisaz (Fra) 547 10. Lisa Vittozzi (Ita) 528 ... 75. Lea Eionfalt (Slo) 15

Preberite še: