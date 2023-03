Dvojno italijansko zmagoslavje, Polona Klemenčič odlična

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na ženski posamični tekmi biatlonskega svetovnega pokala v Östersundu na Švedskem je zmago slavila italijanska šampionka Dorothea Wierer. Za dobrih 25 sekund je na 15-kilometrski preizkušnji ugnala rojakinjo Liso Vitozzi, tretja pa je bila Nemka Denise Herrmann - Wick. Odlično se je odrezala tudi Polona Klemenčič z desetim mestom, medtem ko je Anamarija Lampič spet streljala slabo in končala na 61. mestu.

Italijanki Dorothea Wierer in Lisa Vitozzi (+ 25,5) sta bili danes brezhibni na strelišču, enkrat je zgrešila Denise Herrmann - Wick in za zmagovalko zaostala 1:28,8. Tudi Poloni Klemenčič ni uspel stoodstotni strelski nastop, zaradi zgrešenih strelov si je prislužila dve minuti pribitka in z 2:53,3 zaostanka tekmo končala na sicer odličnem desetem mestu.

To je za 25-letnico iz Nemilj pri Kranju druga najboljša uvrstitev kariere, za najboljšo je poskrbela na februarskem svetovnem prvenstvu v Oberhofu, kjer je na sprinterski tekmi zasedla osmo mesto. Brez zgrešenih strelov pa bi bila Klemenčičeva danes lahko na odru za zmagovalke.

Tudi hitra Anamarija Lampič bi bila s strelsko ničlo lahko na stopničkah, a je nekdanja odlična smučarska tekačica danes mimo tarč poslala kar šest strelov. S 6:53,7 zaostanka je tekmo končala na 61. mestu.

Danes se bodo na najdaljši biatlonski tekmi pomerili še biatlonci, slovenske barve pa bo zastopala četverica Miha Dovžan, Anton Vidmar, Rok Tršan in Alex Cisar. V soboto bosta v Östersundu tekmi štafet, Slovenk ne bo na startu.

