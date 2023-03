Serijski zmagovalec predčasno do velikega kristalnega globusa

Devetindvajsetletni zvezdnik biatlona ima pet tekem pred koncem 1319 točk, medtem ko jih je Laegreid zbral 920. Do konca je na voljo zgolj še 450 točk, zaradi odsotnosti obeh pa bo razlika tudi po Östersundu ostala enaka.

Boe bo namreč zaradi okužbe z novim koronavirusom prav tako izpustil tekme na Švedskem, na stranskem tiru se mu bo pridružil še njegov brat Tarjei Boe.

Mlajši od bratov Boe, Johannes Thingnes, je v tej sezoni dobil kar 13 od 16 posamičnih preizkušenj, trenutno je v nizu osmih zaporednih zmag, tudi na svetovnem prvenstvu v nemškem Oberhofu je osvojil pet zlatih kolajn ter po eno srebrno in bronasto.

Pet olimpijskih, 17 naslovov svetovnega prvaka ...

Skupno je v karieri petkrat postal olimpijski prvak, 17-krat pa svetovni prvak. Skupaj ima 34 kolajn z največjih tekmovanj.

V skupnem seštevku svetovnega pokala je slavil v sezonah 2018/19, 2019/20 in 2020/21, še štirikrat je tekmovalno obdobje končal na zmagovalnem odru.

Doslej je v desetletni karieri na najvišji ravni biatlona zbral 280 nastopov, od tega 220 posamičnih. Slavil je 71-krat, na stopničkah pa je stal 110-krat.

V ženski konkurenci odločitve še ni. Številne tekmovalke še imajo možnosti za skupno zmago. V seštevku vodi Francozinja Julia Simon. Foto: Guliverimage

Bolj napeto v ženski konkurenci

V ženski konkurenci odločitve še ni. Številne tekmovalke še imajo možnosti za skupno zmago. V seštevku vodi Francozinja Julia Simon (893 točk) pred Švedinjo Elviro Öberg (735) in Italijanko Liso Vittozzi (720).

Do konca sezone bo na vrsti še pet posamičnih tekem. V Östersundu bosta poleg štafete na sporedu individualna preizkušnja in tekma s skupinskim startom, v Oslu med 16. in 19. marcem pa še sprint, zasledovanje in še ena tekma s skupinskim startom.