Brata Boe izpuščata uvodni del Östersunda

Norveški biatlonski šampion Johannes Thingnes Boe in njegov brat Tarjei bosta ta teden manjkala na uvodnih tekmah svetovnega pokala v Östersundu na Švedskem. Oba tekmovalca sta okužena s koronavirusom in se bosta ekipi pridružila najprej v nedeljo, so sporočili iz norveške zveze.

Norvežana sta bila pozitivna v soboto in nedeljo na testiranju v Novem Mestu na Češkem, preventivno bosta zato nekaj dni doma. Morda se vrneta do nedelje, ko bo v Östersundu na sporedu tekma s skupinskim startom.

Ljubitelji biatlona bodo pogrešali predvsem mlajšega Johannesa. Ta je v Novem Mestu v soboto dosegel že osmo zaporedno posamično zmago, skupno pa že rekordno 13. zmago v sezoni. Že na slavnostni razglasitvi sta oba nosila zaščitne maske. Ob tem sta oba v imenitni formi, saj sta na Češkem slavila dvojno zmago v sprintu in v zasledovanju.

Če bratov Boe ne bo na Švedskem, pa bosta naredila vse, da se udeležita finala sezone, ki bo teden dni pozneje v domačem Oslu. Tam bodo na sporedu še tri posamične preizkušnje.

Že ta teden je na Češkem zaradi pozitivnega testa manjkal tretji Norvežan Sturla Holm Laegreid, Francoz Quentin Fillon Maillet je bil na testu pozitiven po sprintu in prav tako predčasno končal nastope. V nedeljo je bil pozitiven tudi Ukrajinec Dmitro Pidručni.

Pomembno je tudi sporočilo Mednarodne biatlonske zveze, da bratoma Boe kljub pozitivnim testom in nastopu na tekmi ne grozijo sankcije. Direktor za področje komuniciranja Christian Winkler je za nemško tiskovno agencijo dpa potrdil, da Mednarodna biatlonska zveza v povezavi s pandemijo novega koronavirusa nima več nobenih posebnih pravil in omejitev.

"Seveda pa obstaja jasno priporočilo, naj se vsi trudimo za zdravje športnikov," je še dejal Winkler. Johannes Thingnes Boe pa je namignil, da sta z bratom nastopila zaradi spremembe točkovanja svetovnega pokala. Pred letošnjo sezono sta se tekmovalkam in tekmovalcem namreč brisala najslabša dva dosežka v sezoni, zdaj te možnosti ni več.

Podprl ju je tudi Šved Sebastian Samuelsson, ki je na enak način nastopal decembra, saj pravi, da so pritiski preveliki in da si ni mogel privoščiti, da bi katero od tekem izpustil. "Razumem, da nastopaš, če vodiš v svetovnem pokalu. To smo mnogi ob spremembi točkovanja omenili tudi Mednarodni biatlonski zvezi. In enako velja za druge bolezni, ki se pojavljajo."

