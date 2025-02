Fak je ob nekoliko slabši tekaški formi že na prvem streljanju zapravil možnost za visoko uvrstitev. Z dvema kazenskima krogoma je na 28. mestu zaostal 40 sekund, v nadaljevanju pa skušal rešiti, kar se je rešiti dalo. Po ničli je napredoval na 20. mesto, stoje pa je sprva enkrat zgrešil, nato pa nastop na SP končal še z eno napako. Do cilja je še nekaj izgubil v teku in zasedel končno 24. mesto z zaostankom 2:39 minute.

Prav v tej disciplini je 37-letnik leta 2015 v Kontiolahtiju postal svetovni prvak, kar je tudi zadnja slovenska kolajna na SP v biatlonu.

Jakov Fak je končal kot 24. Foto: Reuters

V lovu na kolajne se je položaj spreminjal z vsakim strelskim postankom, le trije tekmovalci pa so bili brez napake po obeh streljanjih leže. Tudi po tretjem streljanju se je vrstni red na vrhu povsem premešal, še naprej pa je grešil prvi zvezdnik tega športa Johannes Thingnes Boe, ki je do takrat zbral štiri nepokrite tarče.

Na zadnje streljanje je skupaj prišlo šest biatloncev, prednost pred zasledovalci in skupino z Boejem pa je bila okoli 20 sekund. Norvežana Stroemsheim in Laegreid sta edina zadela vseh pet tarč, v ozadju pa je Boe z ničlo napredoval na tretje mesto. V tekaškem boju za zlato je bil nato prepričljivo boljši Stroemsheim za prvo posamično slavje na svetovnih prvenstvih. V finišu za drugo mesto je bil Laegreid malce hitrejši od Boeja, zaostala pa sta 12 sekund.

Moški, skupinski start, 15 km:

1. Endre Stroemsheim (Nor) 38:22,6 (1)

2. Sturla Holm Laegreid (Nor) + 12,4 (2)

3. Johannes Thingnes Boe (Nor) 12,7 (4)

4. Campbell Wright (ZDA) 31,4 (2)

5. Martin Ponsiluoma (Šve) 41,9 (4)

6. Tommaso Giacomel (Ita) 44,6 (4)

7. Eric Perrot (Fra) 52,3 (3)

8. Lukas Hofer (Ita) 55,0 (1)

9. Tero Seppala (Fin) 55,0 (1)

10. Jasper Nelin (Šve) 1:16,4 (2)

...

24. Jakov Fak (Slo) 2:38,9 (4)

...