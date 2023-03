Mlade slovenske biatlonke povsem blizu medalji

Živa Klemenčič, Klara Vindišar, Lena Repinc in Klara Zorč so na štafetni preizkušnji na svetovnem mladinskem prvenstvu osvojile izjemno 4. mesto.

Živa Klemenčič, Klara Vindišar, Lena Repinc in Klara Zorč so na štafetni preizkušnji na svetovnem mladinskem prvenstvu osvojile izjemno 4. mesto. Foto: SloSki

Za Slovenijo je tekmo odprla Živa Klemenčič, ki je izjemno hitro tekla. Imela je najboljši čas teka svoje predaje, a je na postanku stoje morala v kazenski krog. Slovenija je prvo predajo zaključila na sedmem mestu z zaostankom minute in 18 sekund.

V kazenski krog stoje je morala tudi Klara Vindišar, a ob težkih razmerah so grešile tudi tekmice. Slovenija je bila na polovici proge že peta. Izjemen nastop je nato uspel Leni Repinc, ki je prednost vodilne reprezentance Nemčije zmanjšala za 35 sekund in Slovenijo popeljala do četrtega mesta.

Zaostanek za vodilnimi je znašal +1:46, do medalje pa nekaj več kot pol minute. Na progo se je podala svetovna prvakinja z individualne tekme Kaja Zorč, ki se je podala za tretjo Norvežanko. Tekmice pred seboj ji na žalost ni uspelo ujeti in Slovenke so zaključile kot četrte. Naslov so osvojile Nemke, druge so bile Francozinje in tretje Norvežanke.

Slovenski biatlonci po osmih kazenskih krogih končali na 15. mestu

Pozneje so se za naslov prvakov pomerili še mlajši člani. Slovenci so nastopili v postavi Jaša Zidar, Matic Repnik, Matic Bradeško in Lovro Planko. S kar osmimi kazenskimi krogi je slovenska zasedba končala na 15. mestu. Zmagali so Norvežani, ki so povsem na koncu prehiteli Nemce. Bron so si priborili Italijani.