Francija najboljša, Slovenija na mešani ekipni tekmi 12.

Francoska reprezentanca v biatlonu v postavi Lou Jeanmonnot, Caroline Colombo, Eric Perrot in Fabien Claude je zmagovalka mešane ekipne preizkušnje 4 x 6 km za svetovni pokal v češkem Novem Mestu. Na drugem mestu je končala Švedska (+33,6) in na tretjem Norveška (38,3). Slovenija je tekmo sklenila na 12. mestu (5:31,6).

Vse tri države, ki so se uvrstile na zmagovalni oder, tokrat niso odtekle nobenega kazenskega kroga. Najmanjkrat so morali zgrešene strele popravljati Francozi, kar je na koncu zadostovalo, da so ciljno črto prečkali dobre pol sekunde pred najbližjimi zasledovalci.

Za Slovenijo je prva startala Polona Klemenčič, ki je pokrila vse tarče in ji ni bilo treba odteči kazenskega kroga. Štafeto je Anamariji Lampič predala na osmem mestu. Ta je po prvem streljanju nekaj mest pridobila, a je stoje zgrešila vse svoje strele in morala kar v pet kazenskih krogov.

Slovenija je posledično izgubila nekaj mest. Prvi izmed moških je bil na vrsti Alex Cisar, slovenska ekipa pa je bila po tretji menjavi 11. Kot zadnji se je na progo pognal še Toni Vidmar, a je tudi on moral odteči tri kazenske kroge in je v cilj pritekel na 12. mestu. Za Francijo je Slovenija zaostala za dobrih pet minut in pol.

Zveza ne bo kaznovala bratov Boe

Johannes Thingnes Boe jo je odnesel brez kazni. Foto: Reuters Mednarodna biatlonska zveza (Ibu) se je danes tudi odločila, da norveških zvezdnikov Johanessa Thingnesa Boeja in njegovega brata Tarjeija Boeja ne bo kaznovala, ker sta v soboto na zasledovalni preizkušnji nastopila, čeprav sta bila na testu za koronavirus pozitivna.

Kot so dejali pri Ibuju, je glavni razlog za to, da "nimajo več nobenih posebnih pravil" v zvezi s pandemijo in da o tem, ali bodo športniki nastopili, odločajo ekipe. Brata Bö sta sicer sobotno zasledovalno tekmo končala na prvih dveh mestih, danes pa nista bila v ekipi.

Danes bo ob 15.15 na sporedu še mešana preizkušnja parov.