Norveška najboljša v tekmi parov, Slovenija 15.

Norveška dvojica Marte Olsbu Roeiseland in Vetle Sjaastad Christiansen je zmagovalka biatlonske tekme parov za svetovni pokal v češkem Novem Mestu. Drugo mesto je pripadlo Švici s 17,6 sekunde zaostanka, tretja Latvija pa je zaostala 29,5 sekunde. Slovenija je v postavi Polona Klemenčič in Miha Dovžan končala na 15. mestu.

Polona Klemenčič je v prvi predaji Mihe Dovžana na progo poslala s šestega mesta ter z 11 sekundami zaostanka, 29-letnik pa je s štirimi popravami ohranil ničlo in prav tako predal kot šesti.

Slovenska tekmovalka je morala v svoji zadnji predaji po streljanju stoje kar dvakrat v skrajšani kazenski krog, s čimer je Dovžan v zadnji del preizkušnje krenil kot 11. Izgubil je še štiri mesta po dodatnem kazenskem krogu po nenatančnem streljanju stoje, Slovenija pa je za Norveško v cilju zaostala 2:15,8 minute.

V boju za zmago je dolgo najbolje kazalo Švedski, zmagovalka sprinterske in zasledovalne preizkušnje Roeiseland pa je pred zadnjo predajo Christiansenu omogočila lov za v smučini počasnejšimi tekmeci.

Vseeno je odločilo strelišče, kjer je Norvežan brez poprav zanesljivo opravil s tekmeci in pričakovano vknjižil še četrto zmago za Norveško na šestih mešanih preizkušnjah to sezono. Dvakrat, tudi v današnjem dopoldanskem sporedu v mešani štafeti, so slavili Francozi.

Naslednja postaja svetovnega pokala bo v švedskem Östersundu, tekmovanja pa se bodo začela v četrtek z individualnima preizkušnjama.

Izidi: 1. Norveška 35:47,3 (0+7)

(Marte Olsbu Roeiseland/Vetle Sjaastad Christiansen) 2. Švica + 17,6 (0+10)

(Amy Baserga/Niklas Hartweg) 3. Latvija 29,5 (0+9)

(Bajba Bendika/Andrejs Rastorgujevs) 4. Francija 45,1 (1+11)

5. Avstrija 51,4 (1+10)

6. Ukrajina 52,6 (1+8)

...

15. Slovenija 2:15,8 (3+15)

(Polona Klemenčič/Miha Dovžan)

