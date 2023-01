Prva tekma letošnjega svetovnega biatlonskega pokala na Pokljuki se ni izšla po željah slovenskih navijačev. Tri domače tekmovalke − Anamarija Lampič ter sestrični Polona in Živa Klemenčič − so se na sprintu zvrstile od 69. do 71. mesta ter tako ostale tudi brez mesta na sobotni zasledovalni tekmi. "Danes sem 'umirala' na progi," nam je v cilju priznala Lampičeva, ki so ji boljšo uvrstitev odnesli predvsem zgrešeni streli. Kar šest jih je bilo, zaradi teh je odtekla kar 900 metrov več kot najbolje tri tekmovalke, ki so bile danes strelsko brezhibne.

Foto: Grega Valančič/Sportida

A v teku je imela Anamarija Lampič tudi danes enega najboljših časov − tretjega, če štejemo samo 7,5 kilometra izvorne sprinterske proge, zato po tekmi ni bila pretirano potrta. "Tek niti ni bil slab, to zagotovo ne, ampak dobro vem, kako je, ko letiš čez progo, ko gre kar samo od sebe, če lahko tako rečem. Danes ni bilo tako, je bilo kar težko, sem kar 'umirala' na progi," nam je povedala danes najboljša Slovenka na tekmi.

Čez praznike zbolela

Na Pokljuki je nastopila nekoliko oslabljena. "Čez praznike sem prebolela manjšo bolezen in videlo se je, da tole danes ni bila tista prava Ana. Že v prvem krogu so me noge zapekle, peklo me je tudi v pljučih. Ampak, kot že rečeno, ni bilo povsem slabo, zagotovo pa to ni bilo to, česar sem sposobna. Recimo, da sem z današnjim dnem nekako polovično zadovoljna. Kar se streljanja tiče, bi morala biti leže stoodstotna, da bi se lahko pogovarjali o več, ampak bilo je, kakor je bilo. Se še učim, videlo pa se je, da sem v prejšnjem tednu opravila samo en trening pod 'pulzom’', in če ne streljaš tudi pod 'pulzom', potem ne moreš pričakovati kakšnih boljših rezultatov. Če ne delaš intervalov, ne moreš zares tekmovati, če ne streljaš pod obremenitvijo, ti tudi na tekmi ne more iti."

Na sobotnem zasledovanju Lampičeve tako ne bo, naslednja tekma svetovnega pokala jo potem čaka v nedeljo, ko bosta na Rudnem polju na vrsti tekmi mešanih parov in mešanih štafet. Za zdaj še ne ve, na kateri bo nastopila. "Bomo videli, kako se bo odločil Ricco (glavni trener Gross, op. p.). Ne vem, kakšen bo načrt, o tem se še nismo pogovarjali. Zmenili smo se, da se osredotočim na sprint, ki pa se ni ravno izšel po načrtih," nam je še povedala Gorenjka.

"Danes preprosto nisem imela svojega dne"

Druga najboljša slovenska tekmovalka je bila Polona Klemenčič, ki je morala trikrat v kazenski krog, za Lampičevo pa je na koncu zaostala slabih šest sekund. So bile za to krive razmere na progi? Na Pokljuki je bilo danes tri stopinje nad ničlo. "Pogoji so bili kar v redu, niso bili tako slabi. Prireditelj so se potrudili in dobro pripravili progo, ampak danes preprosto nisem imela svojega dne. Slab tekaški rezultat in tudi strelsko nepopoln. Ampak je, kar je," pravi Klemenčičeva.

Polona Klemenčič: "Danes ni bil moj dan." Foto: Grega Valančič/Sportida

Letos je dosegala izide kariere, jih prišla na Pokljuko še izboljšat, a je naposled dosegla prav nasprotno − najslabši izid sezone. "Pričakovanja so se v tej sezoni res močno dvignila in uvrščanje na zasledovalne tekme je bilo že kar nekako samoumevno, ampak danes se preprosto moram sprijazniti z doseženim in se pripraviti na naslednjo tekmo," pravi. Tudi Polona še ne ve, kaj jo čaka v nedeljo, in ji je, v resnici, "precej vseeno": "Tekma mešanih parov je zelo zanimiva, taka sprinterska, mešana štafeta pa je zanimiva, ker startajo fantje. Kjerkoli bom, menim, da bo tekma zanimiva."

Živahno na tribunah Danes si je ženski sprint ogledalo tudi 2.500 glasnih in razigranih navijačev − šolarjev iz vse Slovenije, ki so na Pokljuki ob četrtkih že tradicija. Pokljuški prireditelji so v sodelovanju z največjo slovensko zavarovalnico že devetič izpeljali akcijo Otroci Triglava. Letos so ti prišli s 54 osnovnih šol in pripravili imenitno vzdušje. Navdušili so tudi Jakova Faka. "Otroci so najboljši navijači," je povedal naš najboljši biatlonec. Otroci Triglava so poskrbeli za imenitno vzdušje na biatlonskem stadionu na Rudnem polju. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Proga je mehka, taka spomladanska, res je bilo treba 'borbati'"

Tudi Živa Klemenčič se vrača po bolezni, a je vseeno pričakovala več. "To zdaj ni nekaj, s čimer bi bila lahko res zadovoljna, na splošno je moj cilj na sprinterskih tekmah uvrstitev na zasledovanje, kar vem, da lahko dosežem, ampak danes bi morala vsaj en strel manj zgrešiti. Ni bilo slabo, dala sem vse od sebe, in glede na to, da je bila to prva tekma po moji bolezni covid-19, ki sem jo prebolela med novoletnimi prazniki, je bila ta tekma tudi nekakšno ogrevanje, da pridem nazaj v tekmovalni ritem pred nedeljskimi štafetami. Te smo si zastavili kot moj glavni cilj v trenutku, ko sem zbolela. Niti nisem vedela, ali bom na Pokljuki sploh lahko startala, a sem se v zadnjih dneh dovolj dobro počutila, da smo se odločili za start."

Živa Klemenčič po bolezni covid-19 še ni povsem pri močeh. Foto: Grega Valančič/Sportida

Proga je bila zaradi visokih temperatur mehka, a je vzdržala. "Proga je mehka, taka spomladanska, res je bilo treba 'borbati' od starta do cilja. Ni bilo lahko. Ampak bila je za vse ista," je še poročala Živa. Pokljuškim prirediteljem je uspelo pripraviti več kot spodobno tekmovališče, tudi italijanska zvezdnica Dorothea Wierer je bila zadovoljna, pa ne le zaradi svojega tretjega mesta. "Zelo lepo je tukaj, proga pa je izjemno zahtevna. Še posebej danes, ko je bilo treba res paziti na spustih. Razmere so za januar res nenavadne, a prireditelji so nam pripravili dobro progo," nam je povedala Wiererjeva, ki si je močno oddahnila po strelski ničli. "Mislim, da je bilo danes dobro. Vesela sem, da mi je uspelo čisto streljanje. Vse od olimpijskih iger mi to na sprintih še ni uspelo, zato je današnji dosežek dober za mojo moralo. Zdaj pa sem moral res osredotočiti na naslednje tekme. Veliko je močnih tekmic in v soboto bomo videli razmerja moči."

Švedinja navdušena nad Lampičevo: Pogumna je

Do tekem v njenem domačem Antholzu bi se moralo vreme le obrniti in pokazati bolj zimski obraz, česar si želi tudi zmagovalka današnje tekme, Švedinja Elvira Öberg. "Razmere trenutno res niso popolne, je kar malo nenavadno, doma na Švedskem smo imeli okoli novega leta minus deset stopinj, zato je tole kar velik kontrast, vendar je po vsej srednji Evropi tako, in malo nas skrbi. To pač niso popolne razmere, želimo si zime, saj smo zimski športniki," je negodovala vodilna biatlonka svetovnega pokala, a le nad vremenom, njeni rezultati v tej "zimi" so namreč izjemni.

Švedska šampionka ljubi zahtevne pokljuške proge in spoštuje Anamarijo Lampič. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Zelo zadovoljna sem, še posebej s svojim streljanjem. V tem sem glede na prejšnjo sezono naredila velik napredek. In to v ležečem položaju. Veliko boljše odstotke imam. Moj tek je stabilen, streljanje stabilno, res sem lahko zadovoljna. To je raven, za katero sem čutila, da sem je sposobna," se je smejalo zmagovalki, ki ljubi tudi zahtevno Pokljuko: "Pokljuška proga mi je všeč, ker je zelo tehnična. To mi ustreza. Je naporna, tehnična in upam, da bomo imeli za konec tedna lepo vreme in da bo proga vzdržala, saj so temperature res nenavadno visoke za ta čas. Upam, da bodo dobre razmere ves konec tedna."

Navdušena je tudi nad novo tekmico iz tekaških vrst, našo Anamarijo Lampič. "O, seveda jo poznam, saj veliko spremljam smučarski tek. Zanimivo je, da si je zadala ta izziv in se v novem športu tudi odlično znašla. Danes morda res ni bil njen najboljši dan, ampak do zdaj je bila impresivna. In za ta korak se je odločila prav v letu, ko ima v Planici domače svetovno prvenstvo. Mislim, da je to nadvse pogumno."

