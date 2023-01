Na Rudnem polju bo živahno, takoj po svetovnem pokalu še pokal IBU

Od četrtkovega starta svetovnega pokala na Pokljuki z žensko sprintersko tekmo pa do nedelje, ko se bo tekmovanje najvišje ravni zaključilo s tekmama mešanih štafet, bo na Rudnem polju nastopilo 282 tekmovalcev iz 31 držav, od tega deset Slovencev (Jakov Fak, Miha Dovžan, Rok Tršan, Alex Cisar, Lovro Planko, Toni Vidmar, Anamarija Lampič, Polona Klemenčič, Živa Klemenčič in Kaja Zorč). A s tem mednarodnega biatlona na Pokljuki še ne bo konec za to zimo, IBU je namreč Sloveniji dodelil še tekme pokala IBU (drugi kakovostni razred tekmovanj pod okriljem Mednarodne biatlonske zveze).

Nemcem jo je zagodlo vreme

Razmere na Pokljuki so kljub nenavadno visokim temperaturam za ta čas odlične, prireditelji so že iz prejšnje zime shranili dovolj snega, pa ga dovolj in predvsem pravočasno naredili tudi novega, nekaj je zapadlo tudi naravnega in razmere za mednarodna tekmovanja so odlične. Tega pa ne morejo trditi nemški prireditelji v Arberju, ki bi moral biti naslednja postaja pokala IBU. Tam snega ni, za nameček pa visoke temperature ne omogočajo umetnega zasneževanja.

Bo Anamarija Lampič ostala v Sloveniji?

Tako bo takoj po svetovnem pokalu, Pokljuka od 13. do 15. januarja gostila še tekme pokala IBU. Na sporedu sta obe posamični tekmi (moška in ženska) ter štirje sprinti (dva moška, dva ženska). Vodstvo slovenske reprezentance ima zdaj tudi dilemo. Ali Anamarijo Lampič po tekmah svetovnega pokala spet poslati razred nižje, kar bi pomenilo, da bi ostala doma v Sloveniji in tudi naslednji teden tekmovala na Pokljuki, ali pa jo s seboj vzeti na naslednjo postajo svetovnega pokala v nemški Ruhpolding, kjer bodo od 11. do 15. januarja izpeljali dve posamični tekmi, dve tekmi štafet in dva skupinska starta.

"Ko razmere drugod ne omogočajo tekmovanj, smo tu mi"

Tim Farčnik: Ko razmere drugod ne omogočajo tekmovanj, smo mi tu vedno na voljo za prevzem organizacije tekmovanj. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Izjemno me veseli, da bomo po tekmah svetovnega pokala lahko na Pokljuki prihodnji teden pozdravili tudi tekmovalce v IBU pokalu. Torej tekmovalni rang nižje od svetovnega pokala. Tekmovanje je bilo v Nemčiji zaradi slabih razmer odpovedano, razmere na Pokljuki pa omogočajo odlično organizacijo tekmovanj. Gre za izjemno pomembno tekmovanje, naj spomnim, to je tekmovanje, kjer je Anamarija Lampič dosegla svoje prve biatlonske stopničke. Na Pokljuki se tako zelo veselimo novih izjemno kakovostnih tekem, dobrodošlih tudi za slovenske tekmovalce. Veseli tudi prispevek Organizacijskega odbora Pokljuka, ki ga daje Mednarodni biatlonski zvezi in izkazuje svoje trdno partnerstvo, da takrat ko razmere drugod ne omogočajo tekmovanj, smo mi tu vedno na voljo za prevzem organizacije tekmovanj," je bil zaupnice IBU vesel generalni sekretar OO Pokljuka Tim Farčnik.

Program tekem svetovnega pokala na Pokljuki: Četrtek, 5. januar:

14.20, sprint, ženske (7,5 km) Petek, 6. januar:

14.20, sprint, moški (10 km) Sobota, 7. januar:

11.30, zasledovanje, ženske (10 km)

14.45, zasledovanje, moški (12,5 km) Nedelja, 8. januar:

11.45, štafeta mešanih parov

14.25, mešane štafete

Program tekem Pokala IBU na Pokljuki: Petek, 13. januar:

10.00, posamična tekma, moški (15 km)

14.00, posamična tekma, ženske (12,5 km) Sobota, 14. januar:

10.30, sprint, moški (10 km)

14.00, sprint, ženske (7,5 km) Nedelja, 15. januar:

10.30, sprint, moški (10 km)

14.00, sprint, ženske (7,5 km)

