Zadovoljen z Lampičevo in mladimi, Faku pa malo manjka za preboj v vrh

"Zelo sem presenečen nad najmlajšimi tekmovalci, naredili so velik korak v pravo smer," nam je pred prazniki na Pokljuki, prizorišču naslednjih tekem svetovnega pokala (od 5. do 8. januarja 2023), razlagal glavni trener slovenske biatlonske reprezentance Ricco Gross. Navdušuje ga tudi Anamarija Lampič, za katero pa vodstvo izbrane vrste premišljeno izbira tekme. Domače na Pokljuki ne bo izpustila. Tudi za Jakova Faka ugotavlja, da mu manjka čisto malo za preboj v vrh.

Sloviti nekdanji nemški biatlonski as Ricco Gross, ki je letos prevzel mesto glavnega trenerja slovenske reprezentance, svojih novih varovancev prvo leto ne želi obremenjevati z rezultatskimi cilji, zaželen je le nekakšen splošni lov za najboljšimi izidi kariere. In večji del pomlajene reprezentance A je ta cilj izpolnil že v prvem delu sezone.

"Jaka vselej zgreši en strel preveč"

Jakovu Faku le malo manjka, da se bo spet vmešal v boj za najvišja mesta. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Najboljše izide karier so v tej zimi tako že dosegli Polona Klemenčič (17. mesto na zasledovanju v Hochfilznu), Alex Cisar (25. mesto na zasledovanju v Kontiolahtiju), Toni Vidmar (35. mesto na zasledovanju v Kontiolahtiju), Lovro Planko (31. mesto na sprintu v Hochfilznu), Živa Klemenčič (46. mesto na zasledovanju v Hochfilznu), pa seveda Anamarija Lampič, ki je svoje prve tekmovalne biatlonske kilometre nabirala v Pokalu IBU (v tem pred dnevi v Val Ridanni tudi prvič stopila na oder za zmagovalke, ko je s kar petimi zgrešenimi streli na skupinskem startu le za devet sekund zaostala za zmagovalko), a v Hochfilznu doživela tudi ognjeni krst v svetovnem pokalu in na sprinterski tekmi takoj zasedla odlično peto mesto.

Miha Dovžan, Rok Tršan in Jakov Fak so še dolžniki v tem pogledu, a zadnji, dvakratni svetovni prvak, nosilec olimpijskega brona in srebra ter zmagovalec osmih tekem na najvišji ravni, bi z zmago le izenačil svoje najboljše dosežke.

"Jaka vselej zgreši en strel preveč, zelo je zbran, opazoval sem ga na streljanjih stoje, štirikrat dobro zadene, nato pa zgreši, ah," je o prvem trimesečju Fakove sezone povedal Gross. "Močan je dovolj, zagotovo bo prišel pravi trenutek, ko se mu bo vse poklopilo," je še dodal.

Lampičeva napreduje hitro

Anamarija Lampič že v učnem biatlonskem letu navdušuje. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Tudi njega veseli odličen biatlonski debi Anamarije Lampič. "Seveda je bil to zanjo lep začetek v svetovnem pokalu, pa na zanjo še pomembnejših tekmah v pokalu IBU, kjer je dobila stabilnost. Talent je pokazala tudi s tistimi stopničkami na sprintu, prav pa ji je ne nazadnje prišla tudi tista napaka v zasledovanju, ko je startala prehitro in bila diskvalificirana. To je bila zanjo odlična šola," je povzel prve biatlonske mesece nekdanje odlične smučarske tekačice.

Lampičeva je zablestela predvsem z izjemno hitrim tekom. S tem je uspešno izničila tudi številne napake na strelišču, težave ji povzroča predvsem streljanje stoje. "Zadovoljen sem z njenim napredkom. Streljanja se na da naučiti z danes na jutri, to je dolgotrajen učni proces z vzponi in padci. Zanjo pa si želimo predvsem več stabilnosti. Za to pa zagotovo potrebuje veliko dirk, obenem pa ji moramo primerne izbirati v pokalu IBU, svetovnem pokalu in na drugih tekmovanjih," še pravi Gross.

Popoln program za učenje

V njeni krstni biatlonski sezoni jo želi vodstvo reprezentance tudi malce zaščititi, premišljeno izbirajo, kam jo poslati. "O tem se odločamo za vsak teden posebej. Gledati moramo tudi na to, kakšne tekme so na sporedu bodisi v svetovnem pokalu bodisi v pokalu IBU. Zdaj bo imela na Pokljuki domačo tekmo, ob tem pa bo morda zanjo tudi odlična priložnost, da spozna nekaj skrivnosti štafetnih tekem. Morda bo del mešane ekipe, a tega še ne vemo, o tem se bomo še odločali kasneje."

Pokljuški spored je kar pravi, na Rudnem polju bodo od 5. do 8. januarja tekmovali v sprintu, zasledovanju ter v mešanih parih in mešanih štafetah. "Tudi v Ridnaunu je bil zanjo popoln program tekem s sprintom in zasledovanjem, pa tudi videla je lahko, kako poteka skupinski start, kar je tudi zelo pomembno. Zagotovo je bila najboljša odločitev, da gre po Hochfilznu nazaj na pokal IBU," pravi glavni trener slovenske vrste.

"O tem seveda ves čas potekajo debate, a o takšnih stvareh nikoli ne govorimo javno." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Anamarija in Jakov na tekmi mešanih parov?

Ga kaj mika, da bi na Pokljuki v tekmi mešanih parov v boj poslal Jakova Faka in Anamarijo Lampič? "Ah, o tem seveda ves čas potekajo debate, a o takšnih stvareh nikoli ne govorimo javno. Še imamo čas za razmislek o tem, za nas pa je najpomembneje, da na start postavimo najprimernejše tekmovalce za vsako tekmo, in ne največjih imen."

Glede na to, da je Lampičeva očitno ohranila izjemno tekaško formo, je spet aktualno vprašanje, ali jo bo zamikalo nastopiti tudi na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici (od 21. februarja do 5. marca). Koliko pa je govora na to temo v biatlonski vrsti? "Tudi o tem smo debatirali, ampak odločitev o tem je povsem njena," odgovarja Gross in dodaja: "Tekaške tekme so seveda zelo zanimive, morda je v teku celo močnejša, kot je bila prej. Vse to je mogoče, ne vem. Ampak zdaj smo povsem osredotočeni na tekme svetovnega pokala na Pokljuki, potem pa bomo videli, kako se bo odločila. Trenira pa ves čas le biatlon."

Program tekem svetovnega pokala na Pokljuki: Četrtek, 5. januar:

14.20, sprint, ženske (7,5 km) Petek, 6. januar:

14.20, sprint, moški (10 km) Sobota, 7. januar:

11.30, zasledovanje, ženske (10 km)

14.45, zasledovanje, moški (12,5 km)



Nedelja, 8. januar:

11.45, štafeta mešanih parov

14.25, mešane štafete

