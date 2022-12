"Lahko bi bilo precej bolje in v času do Pokljuke si želim prav to izboljšati. Mislim, da lahko tudi tekaško še napredujem. Za nami je težak sklop tekem, vmes sem tudi malo zbolel, ampak sem se se boril tudi tiste tekme in imam do zdaj deset startov. Zdaj si želim, da bi se dobro spočil, da potem naredimo kakovosten blok intervalnih treningov ter da tudi na strelišču pridem do več mirnosti in sproščenosti. Da lahko bolj zanesljivo ustrelim in tako bodo tudi rezultati boljši," si je pred božičnimi prazniki zaželel Jakov Fak, starosta in kapetan slovenske biatlonske reprezentance.

Bremena in travme iz prvega dela sezone

Glavni trener slovenske vrste Ricco Gross je pri Fakovih nastopih opazil, da mu pogosto "uide" prav zadnji strel. "Da, še posebej me jezijo tisti zgrešeni pri streljanju leže, ki je vendarle nekoliko lažji položaj," priznava 35-letni dvakratni svetovni prvak in nosilec dveh olimpijskih medalj. "To so neka bremena oziroma travme iz prvega dela sezone. To je treba preživeti, pozabiti in si prizadevati, da tega ne bo več," zamišljeno dodaja.

Pa je takšne napake sploh mogoče odpraviti med sezono? "Da se, samo včasih potrebuješ nekaj dni, da se resetiraš. Ko so tekme, vmes potuješ, morda imaš priložnost narediti le en kratek trening, potem pa so spet tri tekme zapored. Takrat je težko ujeti pravi trenutek. Super je, če ti uspe preklopiti iz dneva v dan, včasih pa to preprosti ne gre in potrebuješ nekaj premora, da spremeniš stvari. To je stvar psihe."

Ostati zdrav

Trenutek za odpravo manjših napak je kar pravi, do naslednjih tekem svetovnega pokala – te bodo od 5. do 8. januarja prihodnje leto na Pokljuki – je še nekaj dni, za nameček so slovenski biatlonci za praznike doma. Okoliščine jim gredo na roko. "Res je, doma smo, imamo dobre pogoje in nekoliko več časa za trening. To je treba samo izkoristiti in obenem ostati zdrav, seveda," prikimava osemkratni zmagovalec tekem svetovnega pokala.

Prvo virozo sezone je že prestal. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zdravje je pri Faku ključno. "Vsakič, ko malo pogledam iz 'škatle', jih dobim po glavi," se namuzne ob zdaj že splošno znanem dejstvu, da pobere čisto vsak virus. Tudi pred zadnjo postajo svetovnega pokala v Annecyju v Franciji ga je doletelo. Zbolel je za trebušno virozo. Je ta že preteklost? "Da, viroza je že pozabljena. Poznalo se je na tistih tekmah v Franciji, zdaj pa je mimo," pravi. "Bila je intenzivna zadeva, en dan je bil katastrofalen, naslednji sem bil še zelo slab, pa sem letel najprej v Varšavo, potem v Švico in to nekako preživel. Po sprinterski tekmi sem bil še nekako zadovoljen, sem jo preživel in si rekel, dobro, to je samo še treba zdržati do konca in zbrati čim več točk, ker bodo prav prišle kasneje."

"Ko zbolim, me to zelo jezi"

Na poti v Francijo je bil že odločen, da bo startal, dan pred tem pa so se mu zaradi slabega počutja porajali dvomi, a prvo zdravstveno krizo sezone je prebrodil. Sam je vztrajal, da se udeleži tekem v Franciji. Zakaj? "Ko zbolim, me to zelo jezi," je odgovoril po krajšem premisleku in nadaljeval: "Ker vem, koliko dela vložim v trening in da zmorem več, kot sem naredil. Začutim neke premike in potem te preseka neka viroza. To mi ne da miru. Včasih sem tudi zelo drago plačal to svojo trmo, ampak preprosto takšen sem. Dokler bom tekmoval, se to najverjetneje ne bo spremenilo. Tako da, če lahko stojim na nogah, grem na tekmo."

"Včasih sem tudi zelo drago plačal to svojo trmo, ampak preprosto takšen sem. Dokler bom tekmoval, se to najverjetneje ne bo spremenilo." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Vesel preporoda ženske vrste

Ima zdaj, ko večino pozornosti v slovenski biatlonski reprezentanci pleni odlična nekdanja smučarska tekačica Anamarija Lampič, kaj več miru? Zdaj vse breme pozornosti in pričakovanj pač ne pade le na njegova ramena. "Če sem čisto iskren, se s tem nisem nikoli obremenjeval," odgovarja. In res, novinarjem je bil vselej na voljo za pogovore, tudi drugim nešportnim obveznostim se ni nikoli izmikal. "Preprosto sem to vzel kot obveznost, ki jo je treba opraviti. S tem nikoli nisem imel težav, zdaj pa je super, tudi za nas je dobro, da ženski del reprezentance močno napreduje. Želim si, da bi bilo tekmovalk, ki jih bo Ana lahko potegnila, še več. Pa tudi pri nas, v moškem delu reprezentance, gre raven navzgor. Samo kakovost ti zagotavlja boljše rezultate, kar je naša želja. To je želja vseh. Cilje imamo, da vsak izboljša svoje posamične rezultate in da kot ekipa izboljšamo ekipne. Čeprav je biatlon v osnovi individualni šport, je v veliki meri tudi ekipni, zato so naše želje usklajene."

Ga mika mešana štafeta z Anamarijo?

Z dvema tako izstopajočima tekmovalcema, kot sta Fak in Lampičeva, se sama od sebe ponuja mikavna priložnost, da bi prav onadva nastopila na tekmi mešanih dvojic, ki bo na Pokljuki v nedeljo, 8. januarja. Ta naveza mika tudi njega? "Bo tako, kot bo povedal trener. Ko si v reprezentanci, si na razpolago, in ko dobiš nalogo, jo poskušaš opraviti najbolje, kar se da. Seveda bi bilo lepo, ampak trenerjem je prepuščeno, da odločijo, kdo bo kam šel. Če dobim priložnost, jo bom poskušal izkoristiti najbolje, kar zmorem, in upam, da bomo dobri v takšni ali drugačni postavitvi."

Veseli se navijačev, čas pa teče bliskovito

Na Pokljuko pa se po koronski krizi, ki je nekoliko pokvarila tudi tamkajšnje svetovno prvenstvo leta 2021, vračajo navijači. Koliko Faku pomeni podpora s tribun? "Dobro vzdušje na tekmah je odlična stvar. Meni je bilo to vedno super, najbolj pa se seveda spomnim svojih najboljših tekem tukaj, od katerih je res preteklo že desetletje. Kljub temu sem vedno vesel čisto vsakega navijača, še posebej me veselijo novice, da pride veliko mladih. Da vidijo ta naš šport in se morda zanj navdušijo ter mogoče čez čas tudi sami tekmujejo na teh progah in se srečamo v drugačnih vlogah."

Na domači Pokljuki je blestel v sezoni 2013/14, ko je zmagal v sprintu in osvojil drugo mesto na tekmi s skupinskim startom. Mu je čas odtlej minil hitro ali ima občutek, da je to davna zgodovina? "Zelo hitro je minilo. Meni kot športniku čas teče zelo hitro. Vsak dan je zelo strukturiran in včasih ti dnevi kar letijo. Najlažje to opaziš, ko imaš družino in vidiš, kako hitro otroci rastejo. Včasih se komaj zaveš, ker si ves čas osredotočen na obilico stvari in je prostega časa izjemno malo. Čeprav dnevi minevajo hitro, upam, da kakovost še vedno obstaja."

Program tekem svetovnega pokala na Pokljuki: Četrtek, 5. januar:

14.20, sprint, ženske (7,5 km) Petek, 6. januar:

14.20, sprint, moški (10 km) Sobota, 7. januar:

11.30, zasledovanje, ženske (10 km)

14.45, zasledovanje, moški (12,5 km) Nedelja, 8. januar:

11.45, štafeta mešanih parov

14.25, mešane štafete

