"Nad tistim petim mestom sem bila povsem šokirana, kot so bili tudi preostali," se je na Pokljuki smejalo Anamariji Lampič, naši nekdanji šampionki v smučarskih tekih, ki je letos presenetila s prestopom v biatlonske vrste. In s tem zadela v polno. Že na svoji krstni tekmi svetovnega pokala, na sprintu v avstrijskem Hochfilznu, je namreč zasedla odlično peto mesto. Zdaj jo čaka nov izziv na najvišji ravni, od 5. do 8. januarja prihodnje leto se bo namreč svetovni pokal ustavil na Pokljuki.

Na Rudnem polju na Pokljuki je bilo že slaba dva tedna pred tekmami svetovnega pokala nadvse živahno. Prireditelji so zaradi nenavadnega termina pohiteli s pripravami, da bi vsaj nekaj najbolj težaških del opravili še pred božičnimi prazniki. In tudi slovenska biatlonska reprezentanca v teh dneh ne miruje. Po prvem trimestru svetovnega pokala lahko optimistično pričakuje prvi vrhunec sezone.

Odlično vzdušje v ekipi podlaga za številne uspehe

"Z uvodom v sezono moramo biti zadovoljni, čeprav vedno ostajajo tudi višji cilji, in verjamem, da jih lahko dosežemo. Vseeno pa tisto osnovno, kar sem si zadal, je izpolnjeno. Odlično vzdušje v ekipi je super in je podlaga za številne dobre uspehe, ob tem pa še nov trener. Praktično vsi so posegli po svojih najboljših rezultatih. Jakov je bil v deseterici in Ana na petem mestu kot izjemno presenečenje. Tudi obe štafeti sta bili med prvih osem, in s tem moramo zadovoljni," je prvi del sezone povzel Tomas Globočnik, vodja panoge biatlon pri Smučarski zvezi Slovenije.

Že v prvem delu sezone številni presežki

Najboljše izide karier so v tej zimi dosegli Polona Klemenčič (17. mesto na zasledovanju v Hochfilznu), Alex Cisar (25. mesto na zasledovanju v Kontiolahtiju), Toni Vidmar (35. mesto na zasledovanju v Kontiolahtiju), Lovro Planko (31. mesto na sprintu v Hochfilznu), Živa Klemenčič (46. mesto na zasledovanju v Hochfilznu), pa seveda Anamarija Lampič, ki je svoje prve tekmovalne biatlonske kilometre nabirala v Pokalu IBU (v tem pred dnevi v Val Ridanni tudi prvič stopila na oder za zmagovalke, ko je s kar petimi zgrešenimi streli na skupinskem startu le za devet sekund zaostala za zmagovalko), a v Hochfilznu doživela tudi ognjeni krst v svetovnem pokalu in na sprinterski tekmi takoj zasedla odlično peto mesto.

Anamarija Lampič se še uči, pa že blesti

"Le upam, da bo šlo tako naprej." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Anamarija Lampič je poleg standardno odličnega Jakova Faka – v tej zimi se je najbolj izkazal na sprintu v Hochfilznu, na katerem je zasedel sedmo mesto – že prva zvezdnica slovenskega biatlona. Vsekakor senzacija in imenitno presenečenje. Tako silovit vstop v nov šport je presenetil tudi njo, nam je kot vselej nasmejana razlagala na prizorišču naslednjih tekem svetovnega pokala. "Vzdušje je odlično po tem začetku, imam resnično veliko energije. Nad tistim petim mestom sem bila povsem šokirana, kot so bili tudi preostali. Bilo je noro, tudi eno uro in pol sem se zadržala v mešanem območju. Le upam, da bo šlo tako naprej. Še vedno pa si to prvo leto želim preizkusiti čim več kombinacij, da me kaj tudi preseneti, in se tako učim. Nekako tako, kot se je zgodilo prejšnji teden, ko sem prezgodaj startala in bila diskvalificirana. Se učim, in gremo naprej. Doma si želim nabrati čim več izkušenj in se poskušam od najboljših kaj naučiti. Ves čas jih opazujem, kaj počnejo," pravi 27-letnica iz Valburge.

"Zdaj čakamo še prve stopničke v svetovnem pokalu"

"Zdaj čakamo še na prve v svetovnem pokalu." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Člani reprezentance A − Polona Klemenčič, Jakov Fak, Miha Dovžan, Rok Tršan, Alex Cisar, Toni Vidmar, Lovro Planko in pridružena članica Anamarija Lampič − se že veselijo kratkega božičnega oddiha, naslednji teden pa se bodo že začeli resno pripravljati na domačo tekmo svetovnega pokala. Tudi novi glavni trener reprezentance Ricco Gross je s potekom sezone zadovoljen.

"Do zdaj smo delali zelo dobro. Dosegli smo veliko dobrih rezultatov, ne le na svetovnem pokalu, ampak tudi na tekmah pokala IBU in junior pokala IBU. Ana je že stopila na stopničke, zdaj čakamo še na prve v svetovnem pokalu," pravi sloviti nekdanji nemški biatlonec, ki o rezultatskih ciljih ne želi govoriti javno, pred pokljuškimi tekmami pa vseeno poudarja: "Zagotovo imamo doma dobre možnosti na mešani ekipni tekmi in tudi na posamični mešani ekipni tekmi. V posamični konkurenci pa se bo vsak tekmovalec boril za svoje najboljše uvrstitve. Potrudili se bomo po najboljših močeh."

"Zavedam se, da zmorem pokazati več." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Perfekcionist Fak le delno zadovoljen z doseženim

To slednje obljublja tudi izkušeni Jakov Fak, zadnje desetletje vlečni voz slovenske izbrane vrste. Sam s svojimi dosežki ni povsem zadovoljen. Pa tudi razočaran ne. "Sezona se je začela solidno, a še vedno ne povsem tako, kot bi si želel. Bilo je kar nekaj podarjenih mest in zavedam se, da zmorem pokazati več," pravi 35-letnik iz Mrkopalja. A že dolgo je pravi Gorenjec in Pokljuka je njegov drugi dom. Zato se tudi sam veseli njene vrnitve v svetovni pokal. "Veseli me, da bomo imeli prvi svetovni pokal v novem letu prav tukaj na Pokljuki in želel bi si, da bi šlo vse še bolj po načrtih in da bi bil rezultat še boljši." Ob tem je treba povedati, da je Fak prebolel tudi neprijetno virozo, kot perfekcionist pa je tako ali tako zadovoljen le z najvišjimi uvrstitvami.

Bo Pokljuka prednost ali breme?

Pokljuški svetovni pokal se bo začel 5. januarja 2023 z žensko sprintersko tekmo, dan kasneje bo še moški sprint, v soboto, 7. januarja, obe zasledovalni tekmi, v nedeljo pa še tekma mešanih parov, nato pa bo za zaključek še tekma mešanih štafet. "Domače prizorišče je lahko prednost, lahko pa tudi obremenitev. Tekmovati doma je odgovornost," pa ob navdušenju nad tekmami pred domačimi navijači, ki bodo imeli po dveh letih epidemije covid-19 spet priložnost biatlonsko elito pospremiti v živo, opozarja Globočnik. Upa, da bodo slovenski tekmovalci ohranili sproščenost, ki jih je krasila v prvi triadi sezone: "Predvsem si želim sproščenosti, da naredijo tako, kot znajo, brez obremenitve po rezultatih. Pokazali so, da znajo ter zmorejo, in želim si, da se ta trend nadaljuje."

