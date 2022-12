Drugi dan zapored trojna norveška zmaga, Fak 17.

Na 15 kilometru je moral Norvežan Johannes Dale enkrat v kazenski krog. V dvoboju za zmago je v zaključku popustil Sturla Holm Laegreid in zasedel drugo mesto s tremi desetinkami zaostanka in z dvema dodatnima krogoma. Tretji je bil še tretji Norvežan in vodilni v svetovnem pokalu, Johannes Thingnes Boe (+10,6/3).

Jakov Fak Foto: Guliver Image Jakov Fak je začel na 20. mestu med trideseterico, bil mesto višje pred prvim streljanjem leže, po katerem je moral v kazenski krog in zato je izgubil dve mesti. Tudi po drugem strelskem postanku je moral v kazenski krog, a je ostal na 21. mestu. Prvo streljanje leže je Faku tudi prineslo kazenski krog in 22. je bil pred zadnjim streljanjem. Tega je opravil brezhibno ter napredoval na 19. mesto. Do cilja je pridobil še dve mesti. Ob treh zgrešenih strelih je tako na koncu zaostal minuto in 14 sekund.

Ob 14.15 bo še tekma biatlonk s skupinskim štartom na 12,5 km, ki bo minila brez slovenske udeležbe.

Annecy, skupinski štart, 15 km (M):



1. Johannes Dale (Nor) 35:02,2 (2 kazenska kroga)

2. Sturla Holm Laegreid (Nor) +0,3 (2)

3. Johannes Thingnes Boe (Nor) +10,6 (3)

4. Fabien Claude (Fra) +17,2 (3)

5. Vetle Sjastad Christiansen (Nor) +19,1 (3)

6. Tarjei Boe (Nor) +20,6 (2)

....

17. Jakov Fak (Slo) +1:14,2 (3)



Vrstni red v svetovnem pokalu:



1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 599 točk

2. Sturla Holm Laegreid (Nor) 565

3. Emilien Jacquelin (Fra) 319

4. Vetle Sjastad Christiansen (Nor) 285

5. Fabien Claude (Fra) 275

6. Martin Ponsiluoma (Šve) 273

...

23. Jakov Fak (Slo) 147

50. Alex Cisar (Slo) 22

55. Miha Dovžan (Slo) 17

61. Lovro Planko (Slo) 10

65. Anton Vidmar (Slo) 6