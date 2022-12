Trojno norveško slavje, Dovžan napredoval za kar 22 mest

Norvežani so med seboj odločali o zmagovalcu. Po prvem streljanju je bil med njimi še vedno Rus Timofej Lapšin, ki tekmuje za Južno Korejo, blizu pa tudi Francoz Fabien Claude, Čeh Michal Krčmar in Nemec Benedikt Doll. Po drugem streljanju je stik obdržal le še Claude, ki je za tretjim mestom zaostajal 10 sekund.

Petindvajsetletni Laegreid je bil do zadnjega streljanja brez napake, nato pa zavil v kazenski krog. A 10. zmaga v karieri je bila njegova, ko je drugo napako na strelišču napravil še Christiansen.

Slednjega je zato vnovič prehitel zmagovalec sprinta Boe, ki je dvakrat zgrešil že pred tem, a očitno danes ni imel svojega dne oziroma slabe smuči, saj zmagovalec petih letošnjih tekem na 12,5 km dolgi progi ni obdržal prednosti desetih sekund.

Miha Dovžan je napredoval za kar 22 mest. Na koncu je osvojil 33. mesto. Foto: Guliverimage

Slab dan je imel tudi Jakov Fak, ki se že na četrtkovi tekmi ni počutil najbolje. Kljub vsega dvema kazenskima krogoma je zdrsnil z 29. na 34. mesto, v zadnjem krogu pa ga je prehitel tudi Dovžan, ki je tekmo začel kot 55. in s puško zgrešil tri tarče. V zadnjem krogu je Faku odvzel kar 20 sekund. Vidmar je zgrešil tri tarče.

Danes bo v Franciji na sporedu še žensko zasledovanje s Polono Klemenčič, v nedeljo pa zadnji tekmi pred novim letom, ko bodo tekmovalci in tekmovalke prvič nastopili na tekmi s skupinskim startom.

Izidi:

- moški, zasledovalno (12,5 km):

1. Sturla Holm Laegreid (Nor) 29:44,1 (1)

2. Vetle Sjastad Christiansen (Nor) + 24,6 (2)

3. Johannes Thingnes Boe (Nor) 35,8 (2)

4. Fabien Claude (Fra) 43,7 (2)

5. Filip Fjeld Andersen (Nor) 54,1 (1)

6. Sebastian Samuelsson (Šve) 1:03,6 (2)

...

33. Miha Dovžan (Slo) 3:29,1 (3)

34. Jakov Fak (Slo) 3:30,3 (2)

46. Anton Vidmar (Slo) 4:39,8 (3)

- svetovni pokal, skupno:

1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 539 točk

2. Sturla Holm Laegreid (Nor) 490

3. Emilien Jacquelin (Fra) 292

4. Martin Ponsiluoma (Šve) 263

. Sebastian Samuelsson (Šve) 263

6. Vetle Sjastad Christiansen (Nor) 240

. Quentin Fillon Maillet (Fra) 240

...

22. Jakov Fak (Slo) 123

50. Alex Cisar (Slo) 22

55. Miha Dovžan (Slo) 17

61. Lovro Planko (Slo) 10

65. Anton Vidmar (Slo) 6

...