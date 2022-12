Popolno streljanje za zmago Elvire Öberg, Klemenčičeva izgubila dve mesti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mlajša med sestrami Öberg Elvira Öberg je do nove zmage prišla na strelišču. Petkov šprint je končala na osmem mestu, v soboto pa je bila edina med favoriziranimi tekmovalkami, ki je zadela vseh 20 tarč.

Po dveh streljanjih je že kazalo na presenečenje Francozinje Julie Simon, ki je tekmo začela kot 15. in prevzela vodstvo. En zgrešen strel na tretjem postanku in dva na četrtem pa sta jo potisnila na tretje mesto. Med obe se je vrnila Italijanka Lisa Vittozi, ki je bila s puško dvakrat nenatančna na drugem postanku, kasneje pa je vztrajno lovila tekmice.

Polona Klemenčič je šla na pot kot 32., a si takoj pristreljala kazenski krog in izgubila stik z močnejšo skupino tekačic. V nadaljevanju je zgrešila še na tretjem strelskem postanku in se do konca borila za čim več točk.

Annecy, zasledovalno (Ž):



1. Elvira Öberg (Šve) 29:42,4 (0)

2. Lisa Vittozzi (Ita) +20,4 (2)

3. Julia Simon (Fra) +46,9 (3)

4. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) +1:19,9 (3)

5. Dorothea Wierer (Ita) +1:51,9 (3)

6. Linn Persson (Šve) +1:56,1 (1)

...

34. Polona Klemenčič (Slo) +4:22,2 (2)



Skupni seštevek:



1. Julia Simon (Fra) 396 točk

2. Lisa Vittozzi (Ita) 357

3. Elvira Öberg (Šve) 345

4. Denise Herrmann-Wick (Nem) 336

5. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 318

6. Linn Persson (Šve) 304

...

30. Polona Klemenčič (Slo) 83

41. Anamarija Lampič (Slo) 45