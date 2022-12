Švedinji Anna Magnusson in Linn Persson sta se veselili dvojne zmage na šprinterski tekmi biatlonk za svetovni pokal v Franciji. Edina Slovenka Polona Klemenčič je bila s puško nenatančna dvakrat in zasedla 32. mesto.

Anno Magnusson in Linn Persson je ločilo vsega 12,8 sekunde, Persson pa je enkrat obiskala kazenski krog. En strel je zgrešila tudi Denise Herrmann, zaostala 15,2 sekunde in stopila na najnižjo stopničko zmagovalnega odra. Prav časovna razlika med Herrmann in Polono Klemenčič pa kaže na zgoščenost izidov v biatlonu, saj je tekmovalki ločila minuta in kar 29 mest.

Po prvem streljanju je tekmovalki kranjskega Triglava kazalo še bolje, saj je bila z ničlo na 15. mestu, dva zgrešena strela pa sta bila eden preveč, da bi se spet borila za najboljšo uvrstitev v sezoni. Na srečo je bila Klemenčič vnovič zelo hitra v smučini in od zadnjega streljanja do cilja je pridobila kar 11 mest. Z novimi devetimi točkami je Gorenjka zdaj v skupnem seštevku svetovnega pokala na 30. mesto, zato bo v soboto na zasledovanju potrebovala še eno solidno uvrstitev, da si v nedeljo prvič v karieri pribori nastop v biatlonski formuli 1 - na tekmi s skupinskim startom.

V skupnem seštevku svetovnega pokala še vedno prepričljivo vodi Julia Simon, ki je bila tokrat 15., Magnusson, ki je dosegla prvo zmago v karieri, pa je zdaj 10.

Biatlon, Annecy, ženske, 7,5 km:



1. Anna Magnusson (Šve) 21:04,7 (0)

2. Linn Persson (Šve) +12,7 (1)

3. Denise Herrmann (Nem) +15,2 (1)

4. Sophie Chauveau (Fra) +19,9 (0)

4. Maria Eder (Fin) +21,3 (1)

...

32. Polona Klemenčič (Slo) +1:15,9 (2)



Svetovni pokal, skupno:



1. Julia Simon (Fra) 336 točk

2. Denise Herrmann-Wick (Nem) 300

3. Lisa Vittozzi (Ita) 282

4. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 268

5. Linn Persson (Šve) 264

...

30. Polona Klemenčič (Slo) 76

37. Anamarija Lampič (Slo) 45