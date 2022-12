Sprint v Annecyu so zaznamovale težke razmere na progi, saj je deževalo, temperatura ozračja pa se je povzpela do štirih stopinj Celzija. Težke razmere so najbolj nagajale Jakovu Faku, ki v Francijo ni pripotoval stoodstotno pripravljen. Vseeno je vnovič pokazal vse svoje izkušnje, na progi je dal svoj maksimum, na strelišču pa zadel devet tarč od desetih. V izjemni konkurenci je zaostanek +1:51,5 pomenil končno 29. mesto in dobro izhodišče za sobotno zasledovanje.

"Z enim zgrešenim strelom je vse skupaj izpadlo solidno"

"Glede na dogajanje v zadnjih dveh dneh, da sem v torek zbolel in včeraj kasneje prišel na prizorišče, sem s tekom lahko nekako zadovoljen. Pred dvema dnevoma sem mislil, da ne bom mogel startati na tekmi, in sem potegnil maksimum iz današnjega dne. Streljanje leže je bilo solidno, stoje pa sem že čutil posledice slabše regeneracije. Z enim zgrešenim strelom je vse skupaj izpadlo solidno. Zdaj upam, da se bom čez dva dni počutil bolje in bom lahko naredil boljšo tekmo," je iz Francije sporočil Fak.

Vidmar blizu

Za malenkost je na 43. mestu nove točke svetovnega pokala zgrešil Toni Vidmar, ki je tudi moral v zgolj en kazenski krog po streljanju leže. V soboto bo s 55. izhodišča nastopil tudi Miha Dovžan, medtem ko sta bila Alex Cisar in Rok Tršan na žalost prepočasna. Cisar je tekmo končal na 72. mestu, Tršan je bil 86.

Brez zgrešenega strela je konkurenco še enkrat v tej sezoni ugnal Norvežan Johannes Thingnes Boe, ki je za 17 sekund prehitel rojaka Sturlo Holma Laegreida. Tudi Nemec Benedikt Doll je zadel vseh deset strelov, a je na tretjem mestu zaostal že 38 sekund.

Lampičeva štirikrat v kazenski krog

V Val Ridanni v Italiji pa so se biatlonke in biatlonci pomerili v sprintu pokala IBU. V ženski konkurenci sta Slovenijo zastopali Anamarija Lampič in Tais Vozelj. Lampičeva je bila spet najhitrejša v smučini, a je bila štirikrat nenatančna na strelišču (2,2), kar jo je potisnilo na 15. mesto. Zaostala je 54 sekund za zmagovalko, Italijanko Federico Sanfilippo.

Tais Vozelj je morala v tri kazenske kroge stoje in je bila 76. V moški konkurenci je bil Mark Vozelj s prav tako tremi zgrešenimi streli stoje 87.

Annency, izidi moškega sprinta (10 km): 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 22:52,2 (brez kazenskega kroga)

2. Sturla Holm Laegreid (Nor) + 17,6 (0)

3. Benedikt Doll (Nem) 38,8 (0)

4. Martin Ponsiluoma (Šve) 52,1 (1)

5. Timofej Lapšin (JKo) 59,9 (0)

6. Michal Krčmar (Češ) 1:00,2 (0)

...

29. Jakov Fak (Slo) 1:51,5 (1)

43. Anton Vidmar (Slo) 2:24,5 (1)

55. Miha Dovžan (Slo) 2:51,0 (1)

72. Alex Cisar (Slo) 3:15,2 (2)

86. Rok Tršan (Slo) 3:52,5 (3)

... Svetovni pokal: 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 479 točk

2. Sturla Holm Laegreid (Nor) 400

3. Emilien Jacquelin (Fra) 281

4. Martin Ponsiluoma (Šve) 244

5. Sebastian Samuelsson (Šve) 223

6. Niklas Hartweg (Švi) 218

...

19. Jakov Fak (Slo) 116

47. Alex Cisar (Slo) 22

58. Lovro Planko (Slo) 10

59. Miha Dovžan (Slo) 9

64. Anton Vidmar (Slo) 6

...

