V Franciji brez Anamarije Lampič

Najboljši biatlonci na svetu tekmovanja za svetovni pokal nadaljujejo v Franciji v Annecyju. Na startu tekem bodo tudi Polona Klemenčič, Alex Cisar, Miha Dovžan, Toni Vidmar, Rok Tršan in Jakov Fak, sporočajo iz Smučarske zveze Slovenije.

Naslednja postaja svetovnega pokala v biatlonu je Francija. V Annencyju bodo od petka do ponedeljka tekme v sprintu, zasledovanju in skupinskem startu, slovenske barve pa bodo tam zastopali Polona Klemenčič v ženski ter Alex Cisar, Miha Dovžan, Toni Vidmar, Rok Tršan in Jakov Fak v moški konkurenci. Anamarija Lampič, ki je v začetku meseca v Hoclhfilznu v Avstriji imenitno debitirala na tekmah svetovnega pokala, se vrača na tekmovanje druge kakovostni ravni, na pokal IBU.

Na petkovem sprintu v Annencyju bo tekmoval tudi Jakov Fak, čeprav je sprva zaradi bolezni ostal doma, so sporočili iz SZS. Nove vrhunske uvrstitve bo v petek lovila Polona Klemenčič, ki je trenutno na 27. mestu v skupnem seštevku in se tako bori tudi za nedeljsko tekmo najboljših 25 biatlonk v svetovnem pokalu.

Anamarija Lampič se bo vrnila na pokal IBU, tekmovala bo v Italiji. V Val Ridanni bosta tekmovala tudi Mark in Tais Vozelj.

Juniorji pa bodo nastopili na IBU Junior cupu v Obertilliachu. V slovenskem dresu bodo tekmovali: Živa Klemenčič, Lena Repinc, Kaja Marič, Kaja Zorč, Klara Vindišar, Kiara Strle, Zala Repe, Lovro Planko, Jaša Zidar, Matic Bradeško, Matic Repnik, Tadej Repnik in Ruj Simič Grošelj.

Najmlajši pa se bodo merili na alpskem pokalu, kjer bo prav tako nastopilo 26 slovenskih biatloncev in biatlonk.

Spored tekem v Annencyju (svetovni pokal): Petek, 15. december:

14.10, sprint (moški), 10 km Sobota, 16. december:

14.15, sprint (ženske), 7,5 km Nedelja, 17, december:

12.10, zasledovanje (moški), 12,5 km

14,15, zasledovanje (ženske), 10 km Ponedeljek, 18,. december:

12.10, skupinski start (moški), 15 km

14.15, skupinski start (ženske), 12,5 km

Spored tekem v Val Ridanni (pokal IBU): Petek, 15. december:

10.30, sprint (moški), 19 km

14.00, sprint (ženske), 7,5 km Nedelja, 17. december:

10.30, zasledovanje (moški), 12,5 km

13.00, zasledovanje (ženske), 10 km Ponedeljek, 18,. december:

10.30, skupinski start (moški), 15 km

13.15, skupinski start (ženske), 12,5 km

