Še pretekli teden je Anamarija Lampič, ki je po zadnji sezoni iz tekaških vrst presedlala v biatlon, na IBU pokalu lovila točke za nastop v svetovnem biatlonskem pokalu, danes pa je ob premiernem nastopu med biatlonsko elito že navdušila.

Med 99 tekmovalkami v sprintu v avstrijskem Hochfilznu je zasedla peto mesto. 27-letnica je bila na vseh vmesnih časih do drugega streljanja na prvem mestu. Na prvem streljanju leže je pobelila vseh pet tarč in imela pred najbližjo zasledovalko Davidovo 11,4 sekunde prednosti.

Drugo streljanje stoje se Lampičevi ni izšlo po željah. Zgrešila je prve tri strele stoje, a se nato uspela zbrati, zadela naslednja dva in se podala v tri kazenske kroge. Kljub dodatnim 450 pretečenim metrom je v zadnjem delu teka pridobila nekaj sekund in končala kot peta.

Brez zgrešenega strela je zmagala Denise Herrmann-Wick. Foto: Guliverimage Za zmagovalko sprinta in olimpijsko prvakinjo iz 15-kilometrske preizkušnje Denise Herrmann-Wick je zaostala 35,8 sekunde.

Na stopničke sta se zavihteli še Čehinja Marketa Davidova (+18,1/1) in Francozinja Julia Simon (+20,1/1). Pred Lampičevo je na četrtem mestu končala Švedinja Elvira Oeberg (+32,4/2).

Kljub utrujenim nogam zelo hitra

"Danes se nisem počutila tako sveže, kot sem se na prvih tekmah pretekli teden. Imela sem zelo natempiran tempo. Štiri tekme in dva dni potovanja. Čutila sem malce utrujene noge, a vseeno sem očitno zelo hitra. Zelo sem vesela, da sem ustrelila ničlo leže. Stoje pa bom morala še veliko bolj delati. Vseeno noro, da sem s tremi zgrešenimi streli tako visoko," je po petem mestu v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije dejala slovenska junakinja.

"Neverjetna je bila na progi, kjer je dala vse od sebe. Zelo presenečen sem bil nad njenim streljanjem leže," je bil po petem mestu zadovoljen nemški trener Ricco Gross. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Gross presenečen nad streljanjem leže

"Neverjetna je bila na progi, kjer je dala vse od sebe. Zelo presenečen sem bil nad njenim streljanjem leže. Bilo je brez napake in dovolj hitro. Zelo pomembno za njo pa je tudi, da je po prvih treh zgrešenih strelih stoje nato dva zadela. To je tudi pripomoglo k odličnemu rezultatu, tekaški čas pa je zame neverjeten. Danes sem ji dejal zgolj to, naj se zabava. Je v procesu učenja, zanjo je zelo pomembno, da je imela današnji sprint pred štafetno preizkušnjo in zasledovalna tekma je samo še bonus," pa je bil navdušen trener Ricco Gross.

Tri Slovenke na sobotnem zasledovanju

Preostali Slovenki Polona Klemenčič (trije zgrešeni streli) in Živa Klemenčiča (en zgrešen strel) sta zasedli 43. in 49. mesto. Vse tri so se uvrstile na sobotno zasledovalno tekmo.

V petek bodo na avstrijskem prizorišču na sprinterski preizkušnji na 10 kilometrov nastopili moški, od Slovencev se bodo po točke in zasledovanje podali Jakov Fak, Rok Tršan, Miha Dovžan, Lovro Planko, Alex Cisar in Toni Vidmar.

Vrstni red 1. Denise Herrmann Wick (Nem) 20:07.1 (0)

2. Davida Marketova (Češ) +18.1 (1)

3. Julia Simon (Fra) +20.1 (1)

4. Elvira Oeberg (Šve) +32.4 (2)

5. Anamarija Lampič (Slo) +35.8 (3)

...

43. Polona Klemenčič (Slo) +1:42.5 (3)

...

49. Živa Klemenčič (Slo) +1:53.4 (1)

...

Preberite še: