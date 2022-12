Francozinja dobila dvoboj z Italijanko, Polona Klemenčič rešila točko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za zmago sta obračunali Dorothea Wierer in Julia Simon, uspešnejša je bila Francozinja.

Za zmago sta obračunali Dorothea Wierer in Julia Simon, uspešnejša je bila Francozinja. Foto: Guliverimage

V ospredju sta o zmagovalki tekme odločala Julia Simon in Italijanka Dorothea Wierer. Obe sta zadeli vseh 20 tarč in se v zadnjem krogu pomerili za zmago. Uspešnejša je bila Francozinja, šele 16. po sprintu, ki je prvič letos in petič v karieri stopila na najvišjo stopničko zmagovalnega odra.

Sliko na zmagovalnem odru je dopolnila Švedinja Elvira Oeberg, ki je bila v zadnjem krogu v skupinici zasledovalk močnejša od vodilne v svetovnem pokalu, Italijanke Lise Vittozzi, in Kanadčanke Emme Lunder.

Polona Klemenčič, ki je prijetno presenetila s sobotnim 21. mestom v sprintu, je vse svoje načrte morala spremeniti že po prvem streljanju, ko je v kazenski krog zavila kar trikrat in zdrsnila na 47. mesto.

Polona Klemenčič je ujela eno točko svetovnega pokala. Foto: Guliverimage

Na vsakem strelskem postanku ji je nato ostala še po ena tarča, ki je ni zadela, vseeno pa je z dobrim tekom napredovala na 40. mesto in rešila točko.

Biatlonke so tekmovale tudi na tekmi IBU v Idre Fjallu na Švedskem. Ob odsotnosti Lene Repinc je bila najboljša Anamarija Lampič na 18. mestu. Ta je spet prikazala izjemno tekaško formo, a v smučini ni nadoknadila vseh napak s strelišča. Klara Vindišar je bila 65. in Kaja Marič 75.

Prihodnji teden biatlonce čakajo tekme v avstrijskem Hochfilznu.

Izidi, zasledovalno (10 km): 1. Julia Simon (Fra) 31:13,0 (0 kazenskih krogov)

2. Dorothea Wierer (Ita) + 11,9 (0)

3. Elvira Oeberg (Šve) 21,7 (1)

4. Lisa Vittozzi (Ita) 26,3 (1)

5. Emma Lunder (Kan) 33,2 (1)

6. Carolino Colombo (Fra) 53,5 (0)

...

40. Polona Klemenčič (Slo) 3:57,0 (6) Svetovni pokal: 1. Lisa Vittozzi (Ita) 185 točk

2. Julia Simon (Fra) 160

3. Hanna Öberg (Šve) 144

4. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 142

5. Lisa Theresa Hauser (Avt) 131

6. Elvira Öberg (Šve) 121

...

26. Polona Klemenčič (Slo) 43

Preberite še: