Nova odlična predstava Polone Klemenčič, zmaga Hauserjevi

Polona Klemenčič je osvojila 21. mestom, a z res malo razliko do tretjega. Foto: Guliverimage

Klemenčičeva je že na posamični tekmi presenetila z 19. mestom, danes pa potrdila napovedi v slovenskem taboru, da je v poletni sezoni izjemno napredovala. S popolnim nastopom, strelsko ničlo in dodatno energijo po brezhibnem streljanju, bi se vmešala celo v boj za stopničke.

Gre za dosežke, ki jih slovenski ženski biatlon čaka že več let. A danes je vidnejšo uvrstitev preprečila izjemna zgoščenost dosežkov, saj so tekmovalke med šestim in 26. mestom tekmo končale znotraj 30 sekund. Izjemen boj se s tem obeta tudi na nedeljskem zasledovanju, kjer bo imela 25-letna slovenska reprezentantka lepo izhodišče.

Manj uspešna je bila Živa Klemenčič, ki je zgrešila tri strele in s 71. mestom ostala tudi brez želene zasledovalne tekme.

Na vrhu si je četrto zmago v karieri priborila Avstrijka Lisa Theresa Hauser, nazadnje na svetovnem prvenstvu Pokljuki tudi svetovna prvakinja na tekmi s skupinskim startom, z dodatnima srebrnima kolajnama pa ena najuspešnejših posameznic zadnjega SP. A tokratno slavje je bilo precej nepričakovano, saj se je Avstrijka v pripravljalnem obdobju ubadala s številnimi zdravstvenimi težavami.

Odločilo je streljanje, ki ga je Avstrijka opravila brez napake. Italijanka Lisa Vittozzi je v kazenski krog zavila enkrat in zaostala 17,1 sekunde, Švedinja Linn Persson, ki je na strelišču prav tako zadela vseh 10 tarč, pa je bila z zaostankom 24,2 sekunde tretja.

Vittozi je danes prevzela vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokal, zelo visoko pa je z 19. mestom tudi Klemenčič.

