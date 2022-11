Za uvod švedsko zmagoslavje, do točk dva Slovenca: Lahko bi bilo boljše

Svetovni prvak s Pokljuke 2021 v sprintu je potrdil izredno formo. Švicar Niklas Hartveg in Nemec David Zobel, ki sta edina med 97 tekmovalci zadela vseh 20 tarč, sta zaostala 37,2 oziroma 59,3 sekunde.

Izjemno hitra sta bila tudi Nemec Roman Rees na četrtem in Šved Sebastian Samuelsson na petem mestu, ki sta si s puško prislužila minuto pribitka, za zmagovalcem pa zaostala 1:00,9 oziroma 1:02,8 minute.

Med Slovenci se je po pričakovanjih najvišje zavihtel 35-letni Jakov Fak, ki je najprej po klasični biatlonski napaki za kanček sekunde prehitro izvedel deseti strel in zgrešil, do konca pa si je pristreljal tri minute dodatka. Na koncu je bil 29.

Le tri mesta je za njim zaostal Miha Dovžan z eno strelsko napako, Alex Cisar je zgrešil dvakrat in bil 42., Rok Tršan z enakim strelskim izkupičkom 47., Anton Vidmar pa je bil s puško nenatančen trikrat in zasedel 55. mesto.

"Prva tekma je za nami. Dosežki so nekako srednji. Lahko bi bilo boljše. Tek je bil po pričakovanjih, to pravijo tudi tekmovalci, pri streljanju pa nam je manjkalo malo zbranosti," je po tekmi povedal trener Ricco Gross.

A prav danes je imel tudi precej razlogov za zadovoljstvo: "Dan se je začel lepo. Anamarija Lampič je bila na biatlonski premieri v pokalu IBU odlična šesta. Še boljša je bila Lena Repinc. Lahko rečem, da smo v stiku z najboljšimi, zdaj pa nas čakajo nove težke tekme."

Slabo streljanje Norvežanov

Sicer pa je uvodna tekma pokazala, da so v boju za zmago tokrat manjkali Norvežani in Francozi. Pokopalo jih je slabo streljanje. Prvi favorit Johannes Thingnes Boe je bil vnovič izjemen na smučeh, štirje kazenski streli pa so ga potisnili na 12. mesto. Lanski zmagovalec svetovnega pokala Francoz Quentin Fillon Maillet je slabo krenil v novo sezono in ob dveh napakah zasedel 15. mesto.

Po pričakovanjih se tudi v uvodu v novo sezono nadaljujejo sankcije proti športnikom iz Rusije in Belorusije, ki zaradi vojne v Ukrajini nimajo pravice nastopa v svetovnem pokalu.

Točke na prvenstu ni več za svetovni pokal, razlike v točkovanju

Velja pa omeniti še nekatere novosti. Po novem tekme za svetovno prvenstvo ne bodo več štele za svetovni pokal. S tem bo dodatno težo dobil rekord 94 zmag Norvežana Oleja Einarja Bjoerndalna, saj bo v prihodnje v lovu na ta rekord v svetovnem pokalu nekaj težji. Norvežan ima v zbirki namreč tudi 11 naslovov svetovnega prvaka in štiri olimpijske zmage. A slednje v svetovnem pokalu ne štejejo že od iger v Sočiju 2014.

Ob tem velja tudi, da bodo v končni seštevek odslej šteli vsi nastopi v sezoni, pred tem sta se tekmovalcem brisali najslabši tekmi.

Nekaj je tudi razlik v točkovanju, saj bo zmaga odslej vredna kar 90 točk, namesto dosedanjih 60. IBU pa je napovedala tudi višje denarne nagrade za tekmovalce.

V sredo bo v Kontiolahtiju še ženska tekma na 15 km, tudi s Polono in Živo Klemenčič.