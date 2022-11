Sestrični veseli, da sta dobili nekoga, ki ga lahko lovita

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Polona in Živa Klemenčič

Standardni članici reprezentance A sta letos Živa (levo) in Polona (desno) Klemenčič, pridružena pa Anamarija Lampič (v sredini).

Standardni članici reprezentance A sta letos Živa (levo) in Polona (desno) Klemenčič, pridružena pa Anamarija Lampič (v sredini). Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Medtem ko si mora naša nekdanja odlična smučarska tekačica Anamarija Lampič še priboriti mesto v svetovnem pokalu − to bo poskušala storiti že ta teden na pokalu IBU v Idreju na Švedskem − sta sestrični Polona in Živa Klemenčič zdaj že standardni slovenski borki za točke svetovnega pokala. In kar se da konstantno osvajanje teh sta si obe zadali za poglavitni cilj tudi v novi sezoni.

"Letos je bilo kar veliko sprememb"

Polona Klemenčič je bila zadnji dve sezoni nosilka slovenske ženske reprezentance. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Je pa slovenska biatlonska reprezentanca v to zimo in nov olimpijski ciklus vstopila močno spremenjena. Nabor tekmovalk in tekmovalcev je sicer povečala le prestopnica Lampičeva, zato pa se je povsem zamenjalo vodstvo izbrane vrste. Ta ima zdaj tudi novega glavnega trenerja Ricca Grossa.

Kako pa je vse skupaj vplivalo na ozračje v ekipi? "Letos je bilo kar veliko sprememb, vendar mislim, da smo se z ekipo zelo dobro ujeli, dobro smo trenirali," nam je tik pred odhodom na Finsko, kjer se bo jutri začela nova sezona svetovnega pokala, povedala Polona Klemenčič. "Sploh zdaj, ko je prišla Ana, ki je vrhunska tekačica, je za naju z Živo odlično. Zdaj imava namreč nekoga, ki ga lahko loviva. Pa Ricco se je izkazal kot strelski trener, vemo, da je bil eden najboljših strelcev v biatlonu, in mislim, da smo tudi v tem dobro napredovali," še pravi 25-letna Gorenjka, lani 99. biatlonka sveta.

Tudi prihod Anamarije Lampič že ima vpliv

V zadnjih dveh sezonah je nekakšna neprostovoljna nosilka slovenske ženske vrste, zdaj je lahko nekoliko bolj sproščena, večino pozornosti je nase potegnila tekaška zvezdnica Lampičeva. "Dobro, je res, ampak mislim, da tudi v preteklih letih nam niso posvečali tolikšne pozornosti, je je bilo veliko več na Jaku in fantih, dekleta pa smo bile v ozadju. Nikoli nisem dobila občutka, da bi bil poseben pritisk umerjen na meni, je pa vseeno dobro, da je prišla Ana, in zdaj je mogoče malo več pozornosti namenjene njej," pove o tem.

Njena 21-letna sestrična Živa pa je ob okrepljeni konkurenci znotraj reprezentance dobila tudi vpogled o svojem trenutnem stanju. "Čutila sem, da mi še manjka, da dohitim Polono in Ano. To je bil morda minus v primerjavi s prejšnjimi leti, ko sem trenirala z mlajšimi dekleti in smo bile vse bolj skupaj. Nisem imela neke konkretne primerjave na samih treningih, sploh od bolezni dalje. Ana pa ima seveda svojevrstne izkušnje in prav je, da je v središču pozornosti," pravi.

Sta se morda dekleti od Lampičeve že nalezli tudi njene izrazite zmagovalne miselnosti? "Mislim, da se njen prihod pozna predvsem na sproščenosti. Na vse gleda sproščeno, ne komplicira, in vsaj zame je to dobro, ta pristop mi je všeč," pravi Živa, Polona pa ji pritrjuje: "Res je, vsega skupaj se lahko lotiš malce bolj sproščeno, to je odlično."

Sestrični sta druga drugi v oporo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Mlajše prihajajo!"

V zadnjih sezonah je bil v ženski reprezentanci kar prepih, veliko odhodov, malo prihodov ... "Veliko menjav pri dekletih je bilo, res je," se strinja Živa, njena bolj izkušena sorodnica pa zdaj upa, da se bodo razmere umirile: "Morda je ta bolj sproščen pristop, ko smo na pripravah denimo igrali tudi veliko nogometa, znak sprememb. Potem je tudi pri tistem strogem treningu lažje vztrajati, lažje trpeti. Tako se ti morda šport ne zameri, kot se je dogajalo v preteklosti."

Trenerka Andreja Mali je na nek način vzgojila generacijo deklet, ki bodo zdaj počasi polnile tudi člansko vrsto, Polona Klemenčič je bila le prva izmed teh, med mladinkami − mednje še vedno spada tudi Živa Klemenčič − pa je kar nekaj nadvse obetavnih tekmovalk. "Vesele bomo vsake okrepitve. Čim več deklet, tem bolje. Da bomo imele tudi štafeto, da bomo tekmovale med seboj. Mlajše prihajajo," se veseli Polona. A vodstvo ostaja previdno, prehitra obremenitev mladih športnic se je v preteklosti že izkazala za napako.

Glavni cilj je osvajanje točk

Živa Klemenčič je še vedno mladinka. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Dekleti v novo sezono vstopata z različnimi izhodišči. Živa je imela poleti nekaj zdravstvenih težav in priprav ni opravila v celoti, zato tudi njena pričakovanja ne morejo biti prevelika, Polona pa je odločena, da nadgradi svoje dozdajšnje dosežke. V svetovnem pokalu je nastopila v sezonah 2020/21 in 2021/22 in se trikrat uvrstila med dobitnice točk.

Te želi v tej zimi osvajati veliko bolj konstantno. "Pa da bi bila čim večkrat v zasledovanju. Vem, da sem tega sposobna, mora pa se vse poklopiti, tako na strelišču kot tekaško," pravi. Ugotavlja, da ji je boljše dosežke onemogočalo predvsem slabše streljanje. "Že lani, če bi streljala 'nič-nič', bi verjetno prišla na kakšno zasledovalno tekmo, morda celo med dvajseterico. Mislim, da če se mi letos poklopi, utegnejo biti rezultati dobri. Ampak želim si predvsem konstanto osvajati točke. Da ne bo prevelikih nihanj."

Slovenska biatlonska reprezentanca za zimo 2022/23: Ženske:

Polona Klemenčič, Živa Klemenčič, Anamarija Lampič (pridružena članica) Moški:

Jakov Fak, Miha Dovžan, Rok Tršan, Alex Cisar, Toni Vidmar, Lovro Planko Sezona svetovnega pokala se bo začela v Kontiolahtiju na Finskem v torek, 29. novembra z moško 20-kilometrsko posamično tekmo, v sredo bodo na 15-kilometrski razdalčji startala še dekleta. Lampičeva si mora pravico nastopa v svetovnem pokalu še priboriti na pokalu IBU v Idreju na Švedskem. Prva tekma jo čaka v torek, 29. novembra (sprint, 7,5 km). Eden od vrhuncvev sezone bo za naše biatlonke in biatlonce domača tekma svetovnega pokala na Pokljuki (od 5. do 8. januarja 2023), drugi pa svetovno prvenstvo, ki ga bo od 8. do 19. februarja 2023 gostil nemški Oberhof.

