Puškino kopito dobil od Klemna Bauerja, zdaj ga je predal Anamariji Lampič

"Kopito, ki sem ga prejela od Lovra, sem morala opremiti malce po svoje. Hotela sem, da imam nekaj, česar nima še nihče," se je pred dnevi na novinarski konferenci slovenske biatlonske reprezentance pohvalila Anamarija Lampič, ki mora kot odlična tekačica v svojem novem športu osvojiti še strelske veščine.

Veste, kaj nas skrbi? "Oja, vem, vem."

"Če bo Anamarija prišla skozi sezono s takšnim strelskim povprečjem, kot sem ga imel jaz lani, bo lahko zelo zadovoljna." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Zanimivo je, da ji je kopito predal mladenič, ki se prav tako močno trudi izboljšati predvsem streljanje. Lani je bil v tem elementu "le" 74-odstoten. Kakšna je torej ta zgodba s kopitom? "Res, je, predal sem ga Ani," nam je potrdil Lovro Planko, nato pa v smehu dodal še: "Jaz pa sem ga dobil od Klemna Bauerja."

Tudi sveži upokojenec Bauer ni slovel kot prav odličen strelec, zato je Planko že pričakoval naše naslednje vprašanje. Zagotovo ga ni dobil prvič. Veste, kaj nas skrbi? "Oja, vem, vem," se je zasmejal in nadaljeval: "Ampak. Lahko rečem, da če bo Anamarija prišla skozi sezono s takšnim strelskim povprečjem, kot sem ga imel jaz lani, bo lahko zelo zadovoljna. In mislim, da bo s svojim odličnim tekom tudi morebitno slabše streljanje malo pokompenzirala."

Čuti, da je v teku močan. Kako pa bo streljal?

Če bi bilo 74-odstotno streljanje za novinko v biatlonu še kar soliden dosežek, pa je sam odločen močno izboljšati statistiko. "Želim si izboljšati svojo strelsko statistiko, saj je bila lani kar porazna," pravi. Čuti tudi, da je v teku močan. "Za tekme me po pravici povedano ne skrbi toliko, menim, da sem zelo hiter, tek sem dvignil še raven višje. Zato upam, da bom lahko tudi kakšno sekundo privarčeval v teku in tako prišel na strelišče bolj spočit. Tam pa res hočem dvigniti te odstotke, zavedam se namreč, da bodo z dobrim streljanjem prišli tudi zelo dobri rezultati."

Čuti, da je v teku močan, in upa na strelski napredek. Foto: Sportida

V prejšnji sezoni svetovnega pokala je z 39. mestom na 20-kilometrski posamični tekmi v Antholzu osvojil svoji prvi dve točki svetovnega pokala. Kako sladki sta bili? "Zelo! Ko prideš med najboljših štirideset, veš, da si delal dobro, da znaš. Upam, da bom to letos večkrat pokazal in prišel še globlje v točke. Z Riccom (glavnim trenerjem Grossom op. p.) sva se pogovarjala, on verjame, da je to mogoče in da se bo tudi zgodilo. Jaz mu zaupam, tako kot sem mu skozi celotne priprave, in verjamem, da bom v tej zimi osvojil več točk."

Še en, ki mu Grossov sistem nadvse ustreza

Riccu Grossu popolnoma zaupa. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Kakšno pa je delo z novim glavnim trenerjem Grossom? "Midva sva zelo dobro sodelovala, hitro je ugotovil, na kakšen način delujem. Vselej iščem neko ravnotežje med zasebnim življenjem in športom in on mi je iskanje tega ravnotežja prepustil. Zaupal mi je, da vem, kaj delam. Tako sem tudi jaz njemu popolnoma zaupal, treninge oddelal stoodstotno in menim, da zelo dobro sodelujeva. Zelo mi je ustrezal tudi ta način, da smo bili tri, štiri dni na pripravah, za konce tedna pa večinoma doma. S spočito glavo gremo v sezono, izgovorov pa ni."

