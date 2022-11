Vesel konkurence in prihoda tekaške kolegice Anamarije Lampič

"Želim si izboljšati rezultate iz prejšnje sezone in se približati ali celo nadgraditi tiste iz sezone 19/20, ki je bila moja najboljša," slab teden pred začetkom nove sezone svetovnega pokala v biatlonu pravi slovenski reprezentant Rok Tršan. Njegova zgodba je podobna tej, ki jo zdaj doživlja Anamarija Lampič. Tudi on je leta 2015 v biatlon prestopil iz smučarskega teka. A je med obema zgodbama tudi ena velika razlika, pravi 30-letnik.

"Vse je malo drugače," nam je o delu pod novim glavnim trenerjem slovenske reprezentance, slovitim Nemcem Riccom Grossom, povedal Rok Tršan, eden tistih slovenskih tekmovalcev, ki v biatlonu (še) ni izpolnil svojega potenciala. Še najbolje mu je šlo v sezoni 2019/20, ko dvakrat pripel do 25. mesta na zasledovalni tekmi in jo v skupnem seštevku svetovnega pokala končal na 57. mestu.

"Ko so problemski treningi, se pravi tek in streljanje, se meri čas in imamo dejansko analizo vsakega treninga, tako tekaškega kot strelskega. Tako lahko bolje vidimo, kako napredujemo in glede na to lahko Ricco prilagaja treninge. To je neka bistvena razlika," je še razčlenil spremembe pri treninigu.

Predhodnik Anamarije Lampič

Biatlonski reprezentanci se je priključil leta 2015 kot že uveljavljen smučarski tekač. Njegova zgodba je tako zelo podobna zgodbi Anamarije Lampič, ki se je za ta prestop odločila letos. Ji je zato lahko v večjo pomoč? "V bistvu od vsakega poskuša kaj pobrati, vsakega kaj vpraša. Mi ji z veseljem pomagamo, super se je vklopila v ekipo in mislim, da res dobro skupaj delamo," o tem pove član TSK Logatec.

Pod vodstvom Boštjana Lekana je Tršan zelo hitro napredoval v strelskem delu, Lampičevi pa morda manjka prav to, da bi se nekdo samo z njo ukvarjal. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Tudi sam je imel nekaj težav pri menjavi športov, je to opozorilo za Lampičevo? "Mogoče je bilo pri meni vseeno malo drugače," odgovarja. "Tisto moje prvo leto v biatlonu sem imel za trenerja Boštjana Lekana in sva zares veliko delala. Hitro sem napredoval, po dobrih treh mesecih treninga pa že na svetovnem pokalu ustrelil "nula-nula". Zelo hitro sem torej napredoval v strelskem delu, ona pa mogoče tega nima, da bi se nekdo samo z njo ukvarjal. Mogoče ji to najbolj manjka in morda bo zato potrebovala nekaj več časa."

Ko je osvojil streljanje, mu je razpadel tek

Strelski del biatlona je Tršan osvojil hitro, lani je bil na strelišču na tekmah svetovnega pokala 90-odstotno uspešen, a se mu je ob osvajanju novih večjin nekoliko presenetljivo podrl tek, se pravi veščina, ki bi morala biti njegov adut. "Točno tako," prikimava, a dodaja, da pri Lampičevi nič ne kaže, da bi jo doletelo kaj podobnega: "Glede na to, kar smo videli, menim, da zelo hitro napreduje in prepričan sem, da bo na koncu tudi uspešna."

"Ves čas je borba za mesto v svetovnem pokalu in priznam, da to meni zelo ustreza." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Tršan se bo tudi letos boril za mesto na tekmah svetovnega pokala, v slovenski reprezentanci je eden od šestih tekmovalcev, slovenska kvota pa je le pet mest. To mu ustreza, pravi: "Ves čas je borba za mesto v svetovnem pokalu in priznam, da to meni zelo ustreza. Dejansko moraš biti ves čas dober, da lahko nastopaš. Mislim, da je to dobro, če imaš mesto zagotovljeno, je možnost, da kar malo zaspiš, tako pa moraš biti ves čas našpičen."

lani je sezono odprl z 58. mestom na 20-kilometrski posamični tekmi v Östesundi na Švedskem, bil je tretji najboljši slovenski tekmovalec, za Jakovom Fakom in Miho Dovžanom. Tudi sezona 2022/23 se odpira z najdaljšo tekmo, le da tokrat v Kontiolahtiju na Finske, v torek, 29. novembra.

