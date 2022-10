Odkar se je pred meseci naša v zadnjih letih najboljša smučarska tekačica Anamarija Lampič nekoliko presenetljivo odločila za prestop v biatlonsko vrsto, mora nenehno odgovarjati na vprašanja, kako kaj napreduje njeno streljanje. In kako torej napreduje v novi disciplini?

"Pa v redu, vse gre po načrtih, mislim, da se vsak mesec malo izboljšam," nam je povedala v Planici na predstavitvi reprezentance Smučarske zveze Slovenije. "Zagotovo je to še daleč od kakšne vrhunske ravni, ampak začetek je, napredek je viden in jaz sem zadovoljna," je še dodala 27-letnica iz Valburge.

Najprej na Norveško po normo, meri pa na OI v Torinu

Biatlonci so tekaško šampionko sprejeli odprtih rok, trenutno ima status pridružene članice reprezentanci A, z njo ima tako novo vodstvo izbrane vrste z novim glavnim trenerjem, Nemcem Riccom Grossom, na čelu velike načrte, visokih ambicij ne skriva niti sama, a najprej si bo morala priboriti normo za nastop v svetovnem pokalu.

Kakšen je torej njen biatlonski načrt? Kako si je zamislila potek biatlonske kariere? "Zagotovo začeti v pokalu IBU, to pač moram storiti in nisem edina," odgovarja vselej nasmejana športnica, ki se zaveda, da začenja z ničle. "Načeloma niti nočem prehitevati stvari, začeti hočem tam, kamor po sposobnostih spadam, in se počasi nadgrajevati. Videli bomo, kako bo šlo, nočem pa prehitevati dogodkov," pravi pred novim izzivom, a tudi jasnim ciljem.

"Dolgoročni cilj so zagotovo olimpijske igre v Torinu 2026," pove, ob tem pa je tudi jasno, da na igre ne namerava iti zgolj sodelovat.

"Nihče ne razmišlja o tem, da Anamariji ne bi uspelo"

"Načeloma zahteve niso prehude in ne bi smela imeti težav. Nihče ne razmišlja o tem, da Anamariji ne bi uspelo, je pa to res treba tudi izpeljati," o kvalifikacijski normi Anamarije Lampič pravi Tadeja Brankovič. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Njena prva naloga je ta, da gre na pokal IBU, prvi je v Susjoenu na Norveškem. Tam mora ujeti normo za svetovni pokal. To so vhodna vrata v svetovni pokal, če lahko tako rečem. V svetovni pokal pač ne more priti kar vsak," pa o prvem cilju nove slovenske biatlonke pravi vodja reprezentanc Tadeja Brankovič.

Izračun za normo je nekoliko zapleten, odvisen od konkurence na tekmah pokala IBU, Lampičeva bo morala na prvih sprinterskih tekmah teči dovolj hitro in streljati dovolj natančno, da bo manj kot 20 odstotkov počasnejša od zmagovalke, z normo pa se ji ne mudi. Tudi vodstvo biatlonske reprezentance na "projekt Lampič" gleda bolj dolgoročno.

"Načeloma zahteve niso prehude in ne bi smela imeti težav. Nihče ne razmišlja o tem, da Anamariji ne bi uspelo, je pa to res treba tudi izpeljati," še pravi Brankovičeva, nekdanja biatlonka, ki se je pred desetletji tudi sama znašla v podobni vlogi. "Jaz sem bila za streljanje popoln antitalent. Popoln. Ampak nato sem napredovala. Z malo talenta bi mi bilo zagotovo lažje, ampak odločilna je bila vztrajnost," je še razkrila Brankovičeva, ki so jo v biatlonsko vrsto zvabili leta 1995, skupaj s tekačicami Matejko Mohorič, Nušo Žibert, Aleksandro Lanišek in Urško Dolinar.

Dobra novica za biatlonsko novinko

Brankovičeva se je leta 2011 športno upokojila kot druga najboljša slovenska biatlonka v zgodovini, kar je dobra novica za Lampičevo. Ta ima, kot kaže, nekaj strelskega talenta. "Za zdaj kaže tako, da strelja s 75-odstotno natančnostjo, kar je za novinko, ki se s tem ukvarja šele pol leta, super. Ana s to sproščenostjo lažje hodi čez ovire, natanko ve, v kaj se je podala, četudi je stopila v težke čevlje," je optimistična Brankovičeva.

Zaradi prestopa so se spet pokazale napetosti med disciplinama, nekaj začudenja, zakaj se je naša najboljša tekačica na smučeh za prestop odločila tik pred nordijskim svetovnim prvenstvom v Planici, enim od največjih tekmovanj v zgodovini Slovenije, a v biatlonski reprezentanci so svoji novi tekmovalki pripravljeni omogočiti tudi začasno vrnitev na tekaške steze. Tudi sama je sprva govorila o tem, da bi lahko nastopila na domačem svetovnem prvenstvu, pa so se stvari v zadnjem času spet nekoliko zapletle.

Pa bi lahko nastopila tudi na SP v Planici?

Vendarle še en tekaški nastop na SP v Planici? "Ne," je odločena Lampičeva. Foto: Grega Valančič/Sportida Bomo Lampičevo torej videli v Planici? "Ne, že takoj sem povedala, da prestopam v biatlon, in zares menim, da ni več povratne poti," je zdaj odločna Gorenjka. "Svoje sem v smučarskem teku dosegla, z izjemo olimpijske kolajne. To sem imela v načrtu, pa se žal ni izšlo. Morda se je to zgodilo naključno, ampak začutila sem, da je napočil čas za prestop v biatlon. To se je zgodilo, to sem hotela in mislim, da bi mi bilo, če se ne bi odločila za to, čez nekaj let žal," pojasnjuje svoje stališče.

Se ji torej zdi, da bi zamudila priložnost, če bi tekaško kariero podaljšala še za eno sezono? Številni namreč težko razumejo, da se je bila pripravljena odpovedati nastopu na domačem svetovnem prvenstvu. "Da, mogoče nekateri težko razumete, ampak moj glavni tekaški cilj so bile olimpijske igre v Pekingu. Olimpijska medalja je namreč še zadnja, ki mi manjka, s svetovnih prvenstev imam tri. To je zame povsem dovolj. Ne vem, mislim, da bi zamudila začetek tega štiriletnega olimpijskega ciklusa, takšen prestop pač ni kar nekaj, kar bi lahko človek naredil kadarkoli. To se mi zdi, da je bila še najlažja možnost, pozneje bi se zagotovo še kaj zapletlo. No, zdaj je, kar je," odgovarja.

Trenutek za prestop je bil pravi

"Če je morala prestopiti, je izbrala res pravi trenutek. Zato, ker je prišel Ricco, ki ima izkušnje s temi prestopi in ima s takšnimi tekmovalkami tudi uspehe. Če ji bo kdo lahko pomagal, je to on. Stvari so zastavljene idealno, pri tem so se ji kocke popolnoma sestavile. Zdaj je vprašanje samo še, ali jo bo v biatlonu uspelo," pa o času odmevnega prestopa pravi Brankovičeva.

Tovrstni prestopi niso nobena redkost, ta pa je vendarle poseben, saj se je zanj odločila resnično uveljavljena tekaška šampionka. "Ne vem pa, tega si sama ne znam razložiti, kako je, če si tako 'top' tekmovalec in spet začneš z ničle nekje drugje. Zanima me, kako bo to videti," priznava Brankovičeva. "Prav ta 'zanima me' pa tudi njo vleče naprej in je njena motivacija. Realnost bo vidna kmalu," še pravi biatlonska funkcionarka, ob vsem tem pa opozarja, da od Lampičeve ne smemo prehitro pričakovati preveč. "Prvi dve leti realno ne smemo pričakovati preveč, seveda, lahko ji uspejo posamezne tekme, stalnih rezultatov pa najbrž še ne bo. V štirih letih pa je mogoče tudi to."

V reprezentanci ima na voljo znanje in izkušnje prekaljenih biatloncev, tudi Jakova Faka in novega glavnega trenerja Ricca Grossa. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Stvari jo zanimajo, veliko sprašuje"

Lampičeva ima v biatlonski reprezentanci vso podporo, na voljo informacije in izkušnje strokovnjakov ter izkušenejših reprezentančnih kolegov, tudi vrata za začasno vrnitev v tekaške vrste ji ostajajo odprta, če se bo le sama odločila za to. Biatlona se je lotila resno, stvari jo zanimajo, veliko sprašuje, še poroča Brankovičeva, a dodaja, da je pred Anamarijo vseeno velik izziv.

"Zanimivo bo videti, kako se bo spopadla z drugačnimi razmerami. To je nova stvar zanjo, vemo, navaditi se bo morala na nekatere stvari, predvsem puško, ki ti podre tehniko teka, pa tudi najkrajša biatlonska tekma ima sedem kilometrov in pol, dinamika treninga je drugačna ... To bodo seveda izzivi zanjo, zanimivo bo videti tudi, kaj dela psiha, ko pride kot šampionka v tekmovanje, kjer se bo sprva najverjetneje uvrščala na 70., 80., 90., stoto mesto. Če se tekmovalec zaveda, da je to samo prehodno obdobje, faza, je to enkratno, če pa se te začne malo dotikati, postaneš nervozen in izgubiš samozavest. Vse je v glavi."

Preberite še: