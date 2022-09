Anamarija Lampič na idiličnem grškem otoku lovi poletje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Zadnji trije dnevi so bili čudoviti in zabavni. Kmalu se vračam v resnično življenje," je iz idiličnega grškega otoka Kefalonija v Jonskem morju svojim sledilcem sporočila Anamarija Lampič, nekdanja vrhunska smučarska tekačica, ki bo uspešno zgodbo skušala spisati tudi v biatlonu.

Izbira počitniške destinacije je izjemna, saj turistični katalogi Kefalonijo uvrščajo med deset najlepših turističnih ciljev sveta. Gre za otok visokih gora, prostranih gozdov, dišečih nasadov in najlepših plaž Mediterana, ki se uspešno izmika lovkam množičnega turizma.

Če se vam otok zdi znan, je to morda tudi zato, ker so tam posneli filmsko uspešnico z naslovom Colellijeva mandolina z Nicolasom Cageom in Penelope Cruz v glavnih vlogah.

Film Corellijeva mandolina so posneli na Kefaloniji:

Lampičevo ob vrnitvi v domovino čakajo zahtevni biatlonski treningi, saj jo, če se želi tudi v tej panogi približati vrhu, čaka še nekaj dela. Na njeni krstni biatlonski tekmi - na Pokljuki je nastopila na državnem prvenstvu v poletnem biatlonu (sprint) - je po odličnem tekaškem delu zgrešila šest tarč in osvojila šesto mesto.

Kot je nedavno povedal novi selektor slovenske biatlonske reprezentance, legendarni nemški biatlonec Ricco Gross, Lampičeva "dela zelo koncentrirano, na treningih pa se kažejo tudi že dobri strelski izidi."

"Vsekakor smo lahko optimistični, a pomembno je, da njeno zgodbo gradimo postopoma. Najprej se mora dokazati v pokalu IBU, nato jo čaka kakšen nastop v svetovnem pokalu v štafeti, morda že v Kontiolahtiju. V štafeti se je lažje privajati na to raven tekmovanja. Nato bomo videli," je v pogovoru za STA povedal novi prvi mož stroke.

Gross slovenskim navijačem obljublja, da bodo najboljšo športnico Slovenije leta 2020, januarja prihodnje leto skoraj zanesljivo videli na domači tekmi na Pokljuki.