"Vem, da sem jih sposoben, vem, da jih bom, le še vprašanje časa je," o svojem primarnem cilju v prihajajoči zimi, osvojitvi prvih točk svetovnega pokala, pravi ambiciozni 22-letni Ljubljančan Anton Vidmar. Toni, kot ga kličejo v reprezentanci, je bil pred dobrimi tremi leti del perspektivne mlade slovenske vrste, ki je na mladinskem svetovnem prvenstvu v Oserblieju na Slovaškem osvojila srebrno medaljo v tekmi moških štafet. S takratnima kolegoma Alexom Cisarjem in Lovrom Plankom so zdaj vsi člani slovenske reprezentance A.

Mladi varovanci tedanjega mladinskega trenerja Janeza Mariča so do danes prešli med člane. Lani jih je tudi v članski konkurenci vodil priljubljeni Ivek, a po enoloetni epizodi spet prepustil mesto glavnega trenerja drugemu. Cisar, Planko in Vidmar pa so danes ob že prekaljenih Jakovu Faku, Mihi Dovžanu in Roku Tršanu standardni člani slovenske moške reprezentance A.

"Če pa že moram govoriti o številkah ..."

Tudi Toni Vidmar že ima za seboj nekaj izkušenj s tekem svetovnega pokala, morebiten šok ob prehodu iz mladinske v člansko konkurenco se je pri njem že polegel, pa tudi nekaj zelo spodbudnih rezultatov je že nanizal. Marca letos bi si na sprintu svetovnega pokala v Otepääju v Estoniji s 57. mestom priboril tudi zasledovanje, a te tekme ni bilo v programu. Vseeno je Vidmar počasi, a vztrajno napredoval, zato v novo sezono vstopa z višjimi ambicijami. Podlago zanje zagotovo ima.

"Ambicije so, podlaga zanje tudi," prikimava 22-letnik in dodaja: "Intenzivnost treningov se stopnjuje in komaj čakamo na začetek sezone. Moji osebni cilji so se redno uvrščati v ekipo za svetovni pokal, se pravi tekmovati, nabirati izkušnje, predvsem pa biti čim večkrat najboljša različica sebe. Takrat vem, da bo tudi rezultat najboljši. Če pa že moram govoriti o številkah, pa je prednost osvojitev točk svetovnega pokala. Vem, da sem jih sposoben, vem, da jih bom, le še vprašanje časa je."

Primarni cilj 22-letnega Ljubljančana je osvojiti prve točke svetovnega pokala. Foto: Guliverimage

V ekipi že konkurenca za mesta v svetovnem pokalu

Torej še ni čisto standardni član reprezentance A? "Lani je bilo tako rečeno, potem pa sem se okužil z novim koronavirusom in vse se je zapletlo. Zdaj je stanje takšno: slovenska kvota za tekme svetovnega pokala je pet tekmovalcev, v reprezentanci A nas je šest, tako da je eden rezerva, bo pa tudi huda konkurenca za tisto zadnje mesto znotraj ekipe. Kolikor vem, nas bo vseh šest hodilo na prizorišča tekem, potem pa se bo trener na podlagi rezultatov sproti odločal, komu bo dal priložnost," nam je pojasnil Vidmar.

Kako pa so se tekmovalci ujeli z novim glavnim trenerjem, nemškim strokovnjakom Riccom Grossom? "Vrhunsko! Vidite, da je bil tako vrhunski tekmovalec, kot je zdaj tudi trener. Samo presrečen sem lahko, da je prišel sem. Lahko samo poslušamo in poskušamo potegniti, kar se da veliko," je navdušen mladi slovenski as.

Tekmovalci prihodnosti

Toni, Lovro Planko, Lena Repinc pa tudi Alex Cisar so bolj kot ne tekmovalci prihodnost. Gross je dejal, da od njih veliko pričakuje predvsem na naslednjih olimpijskih igrah. "Tako je, zato je konec koncev tudi prišel k nam. Podpisal je pogodbo za štiri leta, spremlja tudi mlajše ekipe, naslednje olimpijske igre si je res tudi sam zastavil za glavni cilj. Do takrat nimamo nekih ciljev s konkretnimi številkami, imamo pa čas, da se res dobro pripravimo na igre. Dejal nam je, da naj sledimo svojim občutkom ter poskušamo iz vsake izkušnje potegniti kar največ. Rasti iz tekme v tekmo. Predvsem to, ja," je o usmeritvah in pričakovanjih prenovljene slovenske vrste povedal po Planku njen drugi najmlajši član.

