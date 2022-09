Jakov Fak in Lena Repinc prvaka v sprintu

V moški konkurenci se je na Rudnem polju na Pokljuki Faku najbolj približal Rok Tršan (Logatec), ki je zgrešil en strel in zaostal 30,5 sekunde, Alex Cisar (Triglav Kranj) je prav tako enkrat zavil v kazenski krog, za Fakom pa zaostal točno 40 sekund.

Po pričakovanjih sta se za najboljšo trojico zvrstila Anton Vidmar in Lovro Planko, tekmovalca, ki že imata izkušnje iz svetovnega pokala, na tekmi pa je med reprezentanti A manjkal Miha Dovžan.

V ženski konkurenci je tekaške rolke in streljanje najbolje združila mlada Lena Repinc, ki je morala dvakrat v kazenski krog. Hitrejša v teku je bila sicer Polona Klemenčič (Triglav), ki pa je zgrešila kar pet tarč in s 50-odstotnim strelskim izkupičkom je za zmagovalko zaostala 36 sekund.

Lena Repinc niza odlične poletne rezultate. Foto: SloSki

Presenečenje je tretje mesto Maje Caserman (Cerknica). Ta je bila ena od treh tekmovalk, ki so zgrešile po vsega en strel in na Pokljuki je to danes zadostovalo za stopničke. Prehitela je tudi bolj uveljavljene Klaro Vindišar, Kajo Zorč, Anamarijo Lampič in Tais Vozelj.

Posebej pod drobnogledom je pred začetkom nove sezone Lampičeva, smučarska tekačica, ki se je preselila med biatlonce. Tokrat je bilo vidno, da ima še vedno premalo izkušenj na strelišču in šest zgrešenih strelov jo je potisnilo na šesto mesto.

