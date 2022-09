Najuspešnejša finska biatlonka razkrila, da sta se s partnerjem razšla

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

39-letna športnica je novico sporočila na svojem profilu na Instagramu, kjer je zapisala: "Svojega osebnega življenja običajno ne komentiram, saj menim, da je vsaj delček domačih zadev lepo imeti za sebe. Šport me je v 17 letih naučil ogromno dobrega in slabega in prepričana sem, da je bil povezan z vsakim preobratom v mojem življenju. O tem vam bom z veseljem pripovedovala tudi v prihodnje, vendar sem zadnje dni precej slabe volje."

Jarkko-rakas uhrasi kaiken Kaisa Mäkäräiselle – kaikki oli hyvin vielä Yökylässä-ohjelmassa https://t.co/RUs8d8totT — Seiska (@seiska) August 22, 2022

Odselil se je šele spomladi

"Na žalost sva se z Jarkkom po dolgem razmišljanju pred približno enim letom razšla. Da bi to delila, se nama ni zdelo potrebno, saj nama je bilo težko. Jarkko se je zaradi službenih zadev odselil šele spomladi. Še vedno sva v zelo dobrih odnosih, kar me osrečuje," je pojasnila.

Dodala je, da življenje po ločitvi tako počasi teče naprej: "Od zdaj naprej lahko družbena omrežja uporabljam tako kot včasih. Včeraj sem kar pet ur in pol hodila v supergah in preživela z le enim padcem. Opravičujem se, ker sem izključila možnost komentiranja te objave. Prihodnji teden se odpravljam v Salzburg na kongres IBU. Držite pesti!"

Manjka ji le olimpijska kolajna

Makarainova je nekdanja finska svetovna prvakinja in kar trikratna zmagovalka svetovnega pokala (v sezonah 2010/11, 2013/14 in 2017/18). V svetovnem pokalu se lahko pohvali s 27 zmagami in 85 uvrstitvami na stopničke.

Na svetovnih prvenstvih je prejela šest odličij, od tega po eno zlato in srebrno ter štiri bronaste. V zbirki lovorik ji manjka le olimpijska kolajna. Še najbolj se ji je približala v Sočiju s šestim mestom na tekmi s skupinskim štartom.

Makarainova se lahko v svetovnem pokalu pohvali s 27 zmagami in 85 uvrstitvami na stopničke. Foto: Sportida