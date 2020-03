Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Neobičajna sezona zimskih športov, v kateri skoraj ni bilo konca tedna s popolnim programom, se je zaradi ukrepov pred širjenjem novega koronavirusa končala predčasno. Bila je zadnja za kopico obrazov, ki jih v takšnih vlogah ne bomo več "srečevali". Zbrali smo nekaj športnikov in funkcionarja, ki so se poslovili od belega cirkusa.

Walter Hofer

"Obveščam vas, da je sezona svetovnega pokala 2019/20 končana," je pred natanko tednom dni dolgoletni direktor svetovnega pokala v smučarskih skokih Walter Hofer sporočil še zadnjo novico v tej vlogi.

Avstrijski revolucionar skokov je bil šef tekmovanj v smučarskih skokih vse od leta 1992, svoje dolžnosti pa je končal nekoliko predčasno. Prav te dni bi moral bedeti še nad svetovnim prvenstvom v poletih v Planici, a se je zaradi ukrepov pred širjenjem novega koronavirusa poslovil v Trondheimu.

Ob napredku smučarskih skokov kot svoj največji dosežek šteje večjo varnost in tudi popularizacijo športa. Foto: Sportida

Hofer je eden redkih, ki je bil del svetovnega pokala večino kariere neumornega Japonca Noriakija Kasaija, ki je v svetovnem pokalu debitiral leta 1988 in pravi, da še ni rekel zadnje, v času njegove "vladavine" sta Slovenca Primož Peterka (1997, 1998) in Peter Prevc (2016) osvojila tri velike globuse.

Dolgoletni prvi funkcionar te športne panoge za svoj največji dosežek med skoraj 30-letnim direktorskim stažem navaja dejstvo, da so skoki postali bolj varni, ob tem pa je ponosen tudi na popularizacijo smučarskih skokov.

V čevlje poslavljajočega se 65-letnika bo stopil Italijan Sandro Pertile, nekdanji smučarski skakalec in nordijski kombinatorec, slabi dve desetletji pa tehnični delegat svetovnega pokala.

Martin Fourcade

Martin Fourcade je kariero končal s 83. zmago. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Še zadnjič smo na delu lahko spremljali biatlonskega zvezdnika Martina Fourcada. Francoz je veličastno kariero končal s 83. posamično biatlonsko zmago.

"Teh nekaj deset let je bilo sanjskih. Bila je samo ljubezen do biatlona, do smučanja. Ponosen sem na vse, kar sem dosegel, na tej poti sem odkril samega sebe. Zmaga je čudovit konec vsega," je ob slovesu v Kontiolahtiju dejal 31-letni šampion, ki se bo zdaj lahko bolj posvetil družini in več časa preživel s hčerkama.

Če bi še vztrajal, bi kaj lahko po številu zmag (95) ugnal kralja tega športa, Norvežana Oleja Einarja Björndalna, a je 13-letno biatlonsko kariero končal pri številki 83.

Fourcade je z največjih tekmovanj, svetovnih prvenstev in olimpijskih iger prinesel cel kup odličij. Kar 13-krat je postal svetovni prvak, zadnjič letos v Antholzu, na SP pa osvojil še deset srebrnih in pet bronastih kolajn. Petkrat je postal olimpijski prvak, trikrat v Pjongčangu, dvakrat pa olimpijski podprvak.

Kot zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala je sezono končal sedemkrat, enkrat več kot Björndaln.

Kaisa Mäkäräinen

Pri 37 je opremo v kot postavil tudi češki biatlonec, ki je v dolgi karieri v svetovnem pokalu dosegel dve zmagi, eno posamično. Na svetovnih prvenstvih je osvojil ves komplet odličij, do naslova prvaka je leta 2015 pritekel kot član mešane štafete.

37-letna finska biatlonka Kaisa Mäkäräinen, trikratna zmagovalka svetovnega pokala, je pospravila opremo v kot.

V soboto je zadnjič v karieri tekmovala tudi 37-letna finska biatlonka Kaisa Mäkäräinen, ki se je na domačem prizorišču v Kontiolahtiju poslovila s četrtim mestom. Žal pred praznimi tribunami.

Najboljša biatlonka sezon 2010/11, 2013/14 in 2017/18 se lahko pohvali s 27 zmagami v svetovnem pokalu in 85 uvrstitvami na stopničke.

Na svetovnih prvenstvih je okoli vratu prejela šest odličij, od tega eno zlato in srebrno ter štiri bronasta. V zbirki lovorik ji manjka olimpijska kolajna. Še najbolj se ji je približala v Sočiju s šestim mestom na tekmi s skupinskim štartom.

Ana Drev

Po težji poškodbi je februarja odločitev o koncu kariere sporočila Ana Drev. Foto: Stanko Gruden, STA

Dobro leto po hudi poškodbi je Ana Drev februarja sporočila, da je čas za slovo. Štiriintridesetletna Šmarčanka, ki je na tekmi svetovnega pokala zadnjič nastopila 28. decembra, velja za eno od najboljših slovenskih veleslalomistk, ki je v temeljni disciplini kljubovala vsem spremembam in se vselej zanašala na prefinjen občutek.

V svetovnem pokalu je nastopila na 147 tekmah in se dvakrat veselila zmagovalnega odra, leta 2016 je bila druga v Flachauu in Mariboru. V tej sezoni je bila s sedmim mestom najvišje v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala. Na olimpijskih igrah je vknjižila tri nastope, najvišje, na devetem mestu, je končala leta 2006 v Torinu, na svetovnih prvenstvih pa sedemkrat, najboljši rezultat je sedmo mesto iz leta 2017 v St. Moritzu.

Obe uvrstitvi na zmagovalni oder je veleslalomistka vknjižila leta 2016. Foto: Gulliver/Getty Images

"Pričakovala sem, da bo ta cmok večji. Tudi moj konec ni takšen, kakršnega sem si želela. A to sem predelala, se sprijaznila in obrnila novo stran. Nisem vedela, kaj pričakovati. Stopila sem na povsem neznano polje. A počutim se lepo. Tudi ko gledam tekme, pomislim na to, za kako lep šport gre, predvsem pa se zavem, kako dobro se smučar počuti ob zares vrhunsko izpeljanih zavojih. Toda kakšne žalosti ne čutim," je razmišljala ob slovesu.

Za konec kariere se je odločil tudi alpski smučar Tilen Debelak.

Švedski dvojec - Andre Myhrer in Matts Olsson

Aktualni olimpijski prvak v slalomu Andre Myhrer se podaja novim izzivom naproti. Foto: Reuters

Švedi so ostali brez pomembne sile v tehničnih disciplinah. Pri 37 je svojo zadnjo sezono "odpeljal" aktualni olimpijski slalomski prvak Andre Myhrer, ki je v Pjongčangu izkoristil odstopa Marcela Hirscherja in Henrika Kristoffersna.

Dolgoletni švedski reprezentant in osmi slalomist te zime Myhrer se lahko pohvali z osmimi zmagami svetovnega pokala, v katerem je osvojil tudi mali kristalni globus. Najboljši slalomist je bil v sezoni 2011/12, sicer pa je na odru za zmagovalce v svetovnem pokalu stal na 30 preizkušnjah. Ob zlati olimpijski kolajni iz Pjongčanga je bronasto v slalomu osvojil leta 2010 v Vancouvru, s svetovnih prvenstev pa je prinesel srebro in dva brona.

Tudi veleslalomist Matts Olsson je končal kariero. Foto: Reuters

Da ne bo več tekmoval, se je odločil tudi šest let mlajši Matts Olsson. Veleslalomski specialist je v 12 sezonah štirikrat prišel do stopničk, podpisal se je pod eno zmago (paralelni veleslalom), enkrat je bil drugi in dvakrat tretji (enkrat v Kranjski Gori). Na svetovnih prvenstvih je leta 2011 na ekipni tekmi slavil tretje mesto.

Peter Fill

Eden boljših smukačev zadnjih let Peter Fill je kariero končal le teden dni po grdem padcu v Kitzbuhelu. Foto: Sportida Konec januarja je slovo od alpskega smučanja napovedal Italijan Peter Fill. Sedemintridesetletnik je odločitev naznanil le nekaj ur po padcu na smuku v Kitzbühelu in se po strmini zadnjič spustil 1. februarja v Garmisch-Partenkirchnu.

Specialist za hitre discipline je v 17-letni karieri slavil tri zmage svetovnega pokala in se še 22-krat zavihtel na zmagovalni oder. Dvakrat zapored, v letih 2016 in 2017, si je priboril mali kristalni globus v kraljevi disciplini, smuku, leta 2018 pa lovoriko osvojil še v kombinaciji. V skupnem seštevku je bil Fill najvišje na šestem mestu (v letih 2007 in 2017).

Najboljši smukač sezone 2016/2017 je mali kristalni globus v smuku takole proslavljal z Ilko Štuhec. Foto: Sportida

Na svetovnih prvenstvih se je okitil z dvema kolajnama, a nikoli ni postal svetovni prvak. V Val d'Iseru je leta 2009 prismučal do superveleslalomskega srebra, dve leti zatem pa je v Garmischu prejel še bronasto odličje v kombinaciji. Na olimpijskih igrah je bil najvišje na šestem mestu, in sicer pred dvema letoma v Pjongčangu.

Nina Haver-Løseth

Nina Haver-Løseth je slalomsko sezono končala na tretjem mestu. Tako visoko ni bila še nikoli in tudi ne bo, saj končuje kariero. Foto: Getty Images

Nič več ne bo tekmovala tretja slalomistka letošnje sezone Nina Haver-Løseth. Norvežanka se poslavlja pri 31 letih, v 13 sezonah se je osemkrat zavihtela na zmagovalni oder, dvakrat je stala na najvišji stopnički - na slalomu v Santa Caterini januarja 2016 in na mestni tekmi v Stockholmu dve leti pozneje. Na velikih tekmovanjih je osvojila eno odličje, v Pjongčangu je z rojaki na ekipni tekmi slavila bron. Tudi sestri Lene in Mona sta se zapisali alpskemu smučanju.

Kanadska senzacija leta 2015 Dustin Cook

Dustin Cook je največji uspeh dosegel leta 2015 na svetovnem prvenstvu v Kanadi, kjer je na superveleslalomu zaostal le za prvakom Hannesom Reicheltom. Foto: Reuters

V slovo maha tudi senzacija svetovnega prvenstva 2015 v Beaver Creeku Dustin Cook. Kanadski specialist za hitre discipline je 5. februarja pred petimi leti postal svetovni podprvak v superveleslalomu. Pred tem se nikoli ni uvrstil med najboljšo deseterico, takrat pa je bil 11 stotink hitrejši le Hannes Reichelt.

Cooku se je po srebru na svetovnem prvenstvu odprlo tudi v svetovnem pokalu, mesec po kolajni je v tednu dni vknjižil edini dve uvrstitvi na zmagovalni oder V Meribelu se je razveselil edine zmage svetovnega pokala, v Kvitfjellu pa je superveleslalom končal na tretjem mestu. Pozneje ni dosegal vidnejših rezultatov.

Maddie Bowman in Arnaud Bovolenta

Olimpijska prvakinja iz Sočija Maddie Bowman ima pri 26 letih dovolj. Foto: Reuters

Ljubitelji vragolij v smučanju prostega sloga bodo pogrešali Američanko Maddie Bowman, ki je pri 26 letih osvojila skoraj vse, kar se je dalo, in naredila križ čez kariero.



Leta 2014 je postala prva olimpijska prvakinja v snežnem žlebu, na slovitih X-games pa osvojila sedem odličij, med njimi pet zlatih (med letoma 2013 in 2016 ter 2018). "Čutila sem, da športu ne morem več dati nič. Pojavil se je strah pred poškodbami, pa tudi mentalno šport človeka zelo izčrpa. Še vedno imam rada šport, a tekmovanja niso več zame," je v pogovoru za NBC Sports odločitev o upokojitvi komentirala Bowmanova. Olimpijski podprvak v smučarskem krosu iz Sočija Arnaud Bovolenta je končal kariero. Foto: Reuters

V svetu smučarskega krosa ne bo več tekmoval Arnaud Bovolenta, ki se je pri 31 letih odločil, da več časa posveti ženi in otrokoma.

Francoz je največji uspeh dosegel na olimpijskih igrah leta 2014, ko je še z dvema rojakoma zasedel zmagovalni oder. Bovolenta je osvojil srebrno olimpijsko odličje. V svetovnem pokalu je petkrat stal na zmagovalnem odru, leta 2017 je v Rusiji ugnal vso konkurenco.

