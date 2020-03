Hrvaški dragulj, ki ne bi oblekel dresa Slovenije

Letošnja pomlad je bila do prekinitve zaradi pandemije koronavirusa v znamenju izjemnih predstav Celja, pri katerih je vidno izstopal Dario Vizinger. Čeprav šteje komaj 21 let, je nekdanji up Rijeke, ki je pod vodstvom Matjaža Keka zaman čakal na resnejšo priložnost, postal najbolj vroči strelec Prve lige Telekom Slovenije.

Pandemija koronavirusa je pristrigla peruti Celjanom ob nepravem času. Bili so na izjemnem pohodu, osvojili so največ točk v spomladanskem delu in se na lestvici povzpeli na drugo mesto. Tako dobro jim v tej sezoni še ni šlo. Tekmeci so zaman iskali rešitev, kako razorožiti mlado in dinamično zasedbo Celja. Kar ni uspelo slovenskim klubom, pa je dosegel koronavirus.

Zloglasni virus covid-19 je prisilil nogometaše, da prekinejo prvenstvo in pozabijo na tekme. Skupnih treningov ni več, igralci opravljajo le individualne vadbe po načrtih trenerja. S tem se je tudi (začasno) prekinil niz nepremagljivosti Celja, ki v tem koledarskem letu sploh še ni doživel poraza.

Sorodnike pozdravlja na daljavo

V Celju spoštuje ukrepe proti širitvi koronavirusa. Foto: NK Celje ''Pogrešam treninge, tekme. Vse skupaj,'' nam je potarnal Dario Vizinger, ki se v teh dneh bolj ali manj zadržuje zgolj v stanovanju v knežjem mestu. Spoštuje ukrepe proti širitvi izbruha koronavirusa. V karanteni si krajša čas z igranjem videoigric in gledanjem televizije, kjer so na sporedu zlasti filmske uspešnice.

Tako kot vsi ljubitelji športa zelo pogreša prenose nogometnih tekmovanj, pogreša pa tudi vrnitev domov. Prihaja iz Čakovca, ki je blizu slovenske meje. Drži pesti, da bo tam stanje s koronavirusom še naprej tako ugodno, kot je zdaj, saj v središču Medžimurja ni bilo niti enega pozitivnega primera. Na daljavo pozdravlja sorodnike, do nadaljnjega ostaja v knežjem mestu in čaka na razplet.

Mladi hrvaški napadalec te sezone ni zaznamoval le z izvrstnimi predstavami, ampak kar z 18 zadetki, s katerimi si deli vodilno mesto na lestvici najboljših strelcev Prve lige Telekom Slovenije, ter osmimi asistencami. Slovenija že dolgo ni občudovala tako razigranega mladega tujega strelca. Čeprav je star šele 21 let, le redko mine krog, v katerem se ne bi vpisal med strelce.

Zadnji zadetek Daria Vizingerja v tej sezoni. Že njegov 18. v sezoni:

''Res nam gre dobro. Najbolj sem vesel, da po tako dobrih rezultatih nismo poleteli. Tega si v slovenski ligi ne sme privoščiti prav nobena ekipa. Že ena tekma ti lahko namreč marsikaj uniči. Če si slab, hitro padeš po lestvici navzdol, zato moramo ostati marljivi in disciplinirani. Prevladovati mora delo. Ne smemo biti evforični, saj bi nas to lahko hitro kaznovalo,'' zrelo odgovarja mladenič iz Hrvaške, ki noče veliko razpredati o svojih zadetkih. Čeprav je na zadnji tekmi v Kranju dosegel kar tri, zasluge za njih skromno pripisuje vsej ekipi. ''Tako dobro nisem igral še nikoli. S tribun se morda vidi, kot da bom zatresel mrežo vsakič, ko udarim na gol, a seveda ni tako enostavno. Treba se je močno potruditi, da se zgodi,'' čuti, da je v življenjski formi.

Celjani se pod Kosićem ne branijo

Celjani so pod taktirko Dušana Kosića na lestvici napredovali na drugo mesto. Foto: Grega Valančič/Sportida O tem, kaj se je tako spremenilo, da je povzdignil učinkovitost do zavidljive ravni, hkrati pa so se izboljšali še rezultati celjskega kluba, razmišlja z naslednjimi besedami: ''Pridobil sem nekaj izkušenj, vsa ekipa pa igra po sistemu drug za drugega. To je najbolj pomembno. Posamezniki sploh nimajo vidnejše vloge, pomembna je le ekipa. Med nami vlada pozitivna energija, zelo smo povezani. V veselje mi je igrati za Celje,'' je zadovoljen, da lahko nosi dres celjskega kluba.

V tem trenutku, ko vlada prisilna prekinitev prvenstva zaradi pandemije koronavirusa, na lestvici zaostajajo le za vodilno Olimpijo. Bi se lahko vmešali celo v boj za naslov prvaka? ''S tem se ne obremenjujemo, ampak gremo le iz tekme v tekmo. Naš cilj je borba za zgornji del lestvice. Drugo mesto je odličen rezultat. Do konca moramo odigrati najbolje, kar znamo, potem pa bomo videli, kje bomo,'' je odgovoril v slogu nekdanjega kapetana slovenske reprezentance Roberta Korena, ki mu pomaga z nasveti kot del strokovnega vodstva NK Celje.

Dario Vizinger in Mitja Lotrič sta v tej sezoni skupaj dosegla kar 30 zadetkov in 17 asistenc, tako da veljata za najbolj vroči napadalni dvojec v Sloveniji. Foto: Vid Ponikvar

Na treningih in tekmah uživa pod vodstvom Dušana Kosića in komaj čaka, ko bo lahko znova v živo zaslišal njegov glas. ''Spada med mlajše trenerje, ki stremijo k napadalnemu in agresivnemu nogometu. To nam, mlajšim igralcem, zelo ustreza. Všeč mi je, da se ne branimo in ne igramo zaprtega nogometa, ampak napadamo, hkrati pa skrbimo, da je veliko tranzicije,'' je pohvalil strategijo, ki jo poskuša igralcem približati trener Kosić, v tem trenutku eden od najbolj hvaljenih slovenskih strategov, kar izdaja tudi pogled na razpredelnico.

Na Hrvaškem vlada premočna konkurenca

Hrvaška je aktualna svetovna nogometna podprvakinja in nogometna evropska velesila. Foto: Reuters Čeprav Vizinger, za prijatelje in soigralce Vizi, blesti v slovenskem prvenstvu, ga selektor mlade hrvaške izbrane vrste Igor Bišćan še ni vpoklical v zasedbo. A s tem vprašanjem si ne beli glave. Verjame, da si bo z nadaljevanjem predstav, ki jih je ponudil v dozdajšnjem delu sezone, povečal možnosti za vpoklic v reprezentanco. Kaj bi dal šele, če bi ga kdaj povabili v člansko izbrano vrsto … Evropsko prvenstvo, na katerem bi lahko Hrvaška igrala vidno vlogo, se ne bo igralo to poletje, ampak šele leta 2021. Leto dni pozneje od načrtovanega. Je to dodatna priložnost za Vizingerja, da v tem dodatnem času opozori nase in morda zaigra na največjem tekmovanju, kar ga premore Evropa?

''Svetovno in evropsko prvenstvo je res nekaj največjega, kar ti ponudi nogomet. Vseeno bo težko, da se prebijem naprej. Zelo težko. Ne verjamem, da bi mi uspelo, saj vlada premočna konkurenca. Moram se še dokazovati, a je na Hrvaškem toliko kakovostnih napadalcev, ki so še pred menoj, da bo res zahtevno,'' se zaveda, da prihaja iz dežele svetovnih nogometnih podprvakov, kjer ne manjka kakovostnih igralcev. Zlasti na njegovem igralnem mestu. O tem, kako velika je konkurenca, priča že podatek, da kot najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije ni prišel v poštev niti za nabor mlade reprezentance, kaj šele članske!

Igral bo le za Hrvaško

Če bi sprejel ponudbo Nogometne zveze Slovenije, bi se ji zahvalil. Foto: Urban Urbanc/Sportida Bi morda željo, da bi zaigral za člansko izbrano vrsto, lahko izkoristil v dresu Slovenije? Slovenski nogomet pozna vedno bolje. Tu igra že skoraj tri leta, kot Čakovčan pozna dobro naš jezik že od prej. Če bi zadržal trenutno strelsko formo, na zadnjih dveh tekmah je zadel v polno kar štirikrat, bi zagotovo okrepil konkurenco v slovenskem napadu reprezentance, ki v zadnjem kvalifikacijskem ciklusu ni uresničila naloge.

''Če bi prejel ponudbo Slovenije, je ne bi sprejel. Vendarle je Hrvaška moja država. Res je, Čakovec je blizu Slovenije, hitro sem se naučil slovenskega jezika, saj govorimo podobno, a kar zadeva morebitno ponudbo za igranje v slovenskem dresu, je ne bi sprejel. Igral bom le za Hrvaško,'' je odločno poudaril napadalec, ki je nazadnje zaigral za svojo domovino leta 2016, ko je bil še član izbrane vrste do 19 let.

Za Keka ne najde niti ene slabe besede

Ko je bil še najstnik, je pri Rijeki, ki jo je vodil Matjaž Kek, zbral le dva nastopa v članski konkurenci. Foto: Vid Ponikvar Takrat je bil še obetavni napadalec Rijeke, pri kateri pa se ni naigral. Njegov trener je bil Matjaž Kek, današnji selektor slovenske reprezentance, a mu Vizinger zaradi tega, ker je bolj ali manj grel klop, nato pa je bil primoran oditi še na posojo (Rijeka II, Hrvatski Dragovoljac in velenjski Rudar), prav nič ne zameri. Ravno nasprotno. ''Zanj ne najdem niti ene slabe besede. Je kakovosten trener, od njega sem se veliko naučil. Ko sem bil na Reki, je bila konkurenca prehuda. Težko je bilo pričakovati, da bom igral, zato sem odšel drugam, saj je bilo pomembno, da igram. Izkazalo se je, da je bila to prava odločitev,'' je pojasnil njegovo slovo od ''Kekove'' Rijeke.

Eden izmed napadalcev, ki je na Reki dobival prednost pred Vizingerjem, je bil tudi Roman Bezjak. Slovenski reprezentant se je v začetku leta vrnil v domovino in se pridružil Olimpiji. ''Odkar se je vrnil v Slovenijo, sva se nekajkrat srečala in pogovorila. Dobro se poznava iz Rijeke. Je zelo dober igralec, veliko je dosegel v karieri. Ostal sem tudi v stiku z nekdanjim soigralcem Maticem Črnicem, ki ima pri Olimpiji veliko težav s poškodbami. Upajmo, da se bo vrnil, saj je zelo kakovosten,'' je pohvalil nekdanja soigralca, s katerima je nekoč delil slačilnico na Rujevici.

Kaj bo prinesel poletni prestopni rok?

Prvo mesto na lestvici najboljših strelcev si deli z rojakom Antejem Vukušićem. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida V slovenski ligi igra veliko kakovostnih igralcev iz Hrvaške, sam pa je počaščen, da lahko igra v njej. ''Imate dobro ligo, v kateri se lahko dokažeš in ti služi kot dobra odskočna deska za nove cilje v karieri. Zlasti za mlade igralce, ki se morajo dokazati.''

Ko je zapustil velenjski Rudar, je pretrgal pogodbo z Rijeko. Postal je nogometaš Celja, klub je imel zelo dober nos pri nakupu novinca, saj je postal Vizinger eden izmed najboljših napadalcev lige. V tem trenutku tudi prvi strelec. Vodilni položaj na lestvici najboljših strelcev si deli z rojakom Antejem Vukušićem iz Olimpije. Ga kdaj mika, da bi se mu pridružil v Stožicah in bi zaigrala skupaj? ''Ne vem, bomo videli, kaj bo v prestopnem roku. Je pa res, da delam za to, da bi šel v karieri še stopničko gor, da bi odšel še kam drugam,'' je bil skrivnosten mladi Medžimurec, ki je že kot otrok sanjal, da bi igral v Nemčiji ali pa Španiji.

Želja ostaja, a … ''Dobro, to sta državi, kjer se igra najvišja raven nogometa. A gremo iz tekme v tekmo, upajmo na najboljše,'' je ponovil stavek, ki je očitno zakoreninjen Kosićevi četi v Celju, edinem slovenskem klubu, ki v tem koledarskem letu tako na pripravljalnih kot tudi prvenstvenih tekmah ni izkusil poraza.

Maribor se bo hitro dvignil Celjani so v spomladanskem delu v štajerskem derbiju premagali tudi Maribor. Tudi po zaslugi prekrasnega zadetka Vizingerja. Kako so Celjani doma spomladi ugnali Maribor z 2:0: ''Maribor je malce padel. Vsak klub pride enkrat v manjšo krizo, a se bo Maribor hitro dvignil. Vemo, kaj pomeni za slovenski nogomet. Hitro bo šel navzgor,'' napoveduje Vizinger boljše čase vijolic, ki so nedavno ostale brez Darka Milaniča in Zlatka Zahovića, obenem pa se bo trudil, da na lestvici ostane pred branilci naslova, kar bi bil več kot odličen dosežek v boju za Evropo. Sportal Bog in hudič. Zlatko Zahović.

Všeč sta mu tako Rijeka kot Rožman

Prepričan je, da je Simon Rožman prava rešitev za trenerja Rijeke. Foto: Hina/STA Pogodba s Celjem mu poteče poleti 2022, tako da bi lahko rumeno-modri, če bi sprejeli eno izmed ponudb, z njegovo prodajo konkretno napolnili klubsko blagajno. Pozimi je bilo že nekaj kandidatov, a je Dario menil, da še ni napočil pravi trenutek. Ostal je v Celju in zaznamoval spomladanski del s petimi zadetki.

Če bi imel možnost in bi se vrnil v domovino, bi najraje zaigral za Rijeko. Dobila bi prednost pred Dinamom in Hajdukom, ki veljata pri vzhodnih sosedih Slovenije za najbolj priljubljena kluba. ''Za Rijeko sem že igral. Všeč sta mi klub in mesto. Pa tudi trener Rožman. Na začetku je potreboval nekaj časa, da spozna ekipo, da vpelje svoje sisteme in načela. Zdaj igra Rijeka dober nogomet,'' mu je všeč, da so Rečani poskočili na drugo mesto, ki po koncu sezone prinaša veliko nagrado, igranje v kvalifikacijah za ligo prvakov. Če bi s Celjani osvojil zgodovinski naslov prvaka, bi v omenjenem tekmovanju lahko zaigral tudi s trenutnim delodajalcem, s katerim ga veže pogodba že dobri dve leti!